"No vengas a la frontera. No pongas tu vida en riesgo, solo para ser devuelto", alerta Mayorkas (VIDEO)

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, alertó esta semana que las fronteras de EEUU no están abiertas.



En un video divulgado el martes el cubanoamericano reiteró que Estados Unidos continúa haciendo cumplir sus leyes de inmigración y que las restricciones en la frontera no han cambiado, por lo que advirtió que "las personas y las familias no deben poner en riesgo sus vidas tomando el peligroso viaje solo para ser enviados de regreso".



"Las restricciones en nuestra frontera suroeste no han cambiado. Los adultos solteros y las familias seguirán siendo expulsados cuando corresponda según el Título 42, y aquellos, que no puedan establecer una base legal para permanecer, serán expulsados", agregó el funcionario.

Mayorkas reconoció que la Patrulla Fronteriza ya maneja cifras a niveles históricos debido a los grandes movimientos de personas que huyen de la violencia, la corrupción, la pobreza, el cambio climático y otras dificultades y pronosticó que "las cifras podrían aumentar aún más".

También informó que el Departamento de Seguridad Nacional está ejecutando un plan integral de todo el gobierno para administrar los aumentos actuales y potenciales en la frontera de una manera segura, ordenada y humana, consistente con el cumplimiento de las leyes. Al mismo tiempo, dijo que están disuadiendo la migración irregular al sur de la frontera en asociación con el Departamento de Estado, otras agencias federales y naciones en todo el hemisferio occidental.

"La conclusión es que las fronteras de EEUU no están abiertas, las personas y las familias continúan sujetas a restricciones fronterizas, incluida la expulsión. No vengas a la frontera. No pongas tu vida en riesgo, solo para ser devuelto", concluyó.



Seguridad Nacional se pronunció también sobre el fallo del Tribunal de Distrito sobre el Título 42 y reiteró que se trata de una autoridad de salud pública empleada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como medida de protección contra la propagación de enfermedades transmisibles, en este caso, el COVID-19.

"Daremos cumplimiento a la orden de la corte de continuar haciendo cumplir de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mientras permanezca vigente. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará ejecutando su plan integral que suma a todo el gobierno para gestionar los incrementos potenciales en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera", indicó un comunicado oficial.

"Como parte de este esfuerzo, el DHS ha establecido un Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste para ejecutar esos planes. El DHS también aumentará el personal y los recursos según sea necesario, y ya ha redistribuido más de 600 agentes de la ley adicionales a la frontera", concluyó la información oficial.

Las autoridades federales aplicaron el Título 42 a cerca de cuatro de cada 10 encuentros, por lo que muchos tuvieron el derecho a solicitar asilo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos registró en los últimos 7 meses del año fiscal en curso (FY2022) la llegada a territorio estadounidense de un total de 114.916 cubanos.

Tan sólo en el mes de abril, se documentó el arribo de 35.079 inmigrantes provenientes de Cuba y la mayoría de los ingresos se produjo por puntos fronterizos con México, por donde atravesaron 34.821 cubanos ese mes.

En las cifras de abril también destaca el cruce de 136 menores (hasta los 17 años de edad) no acompañados y 7.950 familias cubanas.