No confíen en Putin, advierte a Europa cineasta ucraniano Oleg Sentsov

Un cineasta ucraniano liberado en un intercambio de prisioneros después de pasar cuatro años en una cárcel rusa advirtió a Europa que no tenga relaciones amistosas con Moscú al recibir un premio de derechos humanos de la Unión Europea este martes.

Oleg Sentsov, quien fue arrestado en Crimea después de que Rusia anexara el territorio ucraniano en 2014, ganó el premio Sájarov por la Libertad de Pensamiento el año pasado cuando todavía estaba preso.

"Es un enorme honor, y también una enorme responsabilidad. Acepto este galardón como un premio para todos los presos políticos ucranianos que han estado en cárceles rusas", dijo Sentsov al Parlamento Europeo.



"No confío en (el presidente ruso, Vladimir) Putin y los insto a no confiar en él tampoco. Rusia y el señor Putin los engañarán totalmente. Quieren ver a Ucrania de rodillas", agregó.



Un tribunal militar ruso condenó a Sentsov a 20 años en una cárcel de máxima seguridad en 2015 después de encontrarlo culpable de incendiar dos oficinas en Crimea, incluyendo una del partido político que gobierna Rusia.



El cineasta se declaró no culpable y denunció su juicio como motivado políticamente. Es uno de los 35 detenidos ucranianos que fueron intercambiados el 7 de septiembre por igual número de prisioneros que Rusia quería llevar de vuelta a su país.

El premio, que lleva el nombre del disidente y físico soviético Andrei Sájarov, es entregado todos los años por el Parlamento Europeo en Estrasburgo a personas que "han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de pensamiento".