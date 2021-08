Movimiento San Isidro denuncia que periodista cubano Esteban Rodríguez vuelve a contagiarse de COVID-19 en la cárcel

El periodista cubano Esteban Rodríguez, quien fue detenido el 30 de abril por protestar pacíficamente en la Calle Obispo de La Habana, está nuevamente contagiado de COVID-19, según denuncia el Movimiento San Isidro (MSI) al cual pertenece.

"En medio de tanta perversión estatal no podemos olvidar lo más importante: Esteban es inocente. Todos los manifestantes de Obispo lo son. Si están presos es porque tenemos un Estado Criminal que convierte derechos en delitos. Manifestarse no es delito, reprimir sí. Procedimientos que supuestamente no son usados en un país donde el "presidente" sigue mintiendo, y asegura que no hay torturados. Hoy Esteban Rodríguez tiene nuevamente Covid", escribió el MSI en una nota divulgada en redes sociales.​

La curadora de arte Claudia Genlui escribió en redes sociales que Rodríguez "sobrevive y resiste por su fe, por sus ideales, por sus valores, a pesar de que su salud no siempre lo acompaña. También resiste por su familia, su esposa siempre a su lado, sin descanso".

El periodista de ADNCuba fue reconocido recientemente por Amnistía Internacional como preso de conciencia y está recluido en la prisión de Combinado del Este acusado de “resistencia” y “desórdenes públicos”.

En junio la esposa de Rodríguez, Zuleidis Gómez Cepero, denunció que el activista había sido trasladado de la prisión de Guanajay, Mayabeque, al Hospital Salvador Allende de La Habana, conocido popularmente como La Covadonga, por haber dado positivo al Covid-19.​

Otras dos importantes figuras del Movimiento San isidro están también en prisión: Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", detenido desde el 18 de mayo y recluido en la Prisión Provincial de Pinar del Río por cargos de “atentado”, “resistencia”, “evasión de presos o detenidos” y “desórdenes públicos” y Luis Manuel Otero Alcántara, detenido el 11 de julio en La Habana y recluido en la cárcel de Guanajay.