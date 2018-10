Melania Trump visita en Ghana fortaleza desde donde enviaban esclavos a América

La primera dama de EEUU, Melania Trump, visitó este miércoles en la ciudad costera de Cape Coast, a 160 kilómetros al oeste de Accra, una de las numerosas edificaciones que los colonos usaron para la trata de esclavos que se enviaban a América.

El exterior del Palacio Emintsimadze estaba decorado para su llegada con banderas estadounidenses y ghanesas, y en el patio había una imagen de la exmodelo de origen esloveno junto a un cartel que rezaba: "Awkwaaba (Bienvenida) a Cape Coast, Melania Trump".



Melania, que aseguró sentirse "honrada y feliz" de estar en Ghana, fue recibida esta mañana por el líder regional Osabarimba Kwesi Atta II, de la tribu regional Fante (también llamada "Fanti"), subgrupo de la etnia Akan, numerosa en Cape Coast.

Poco después, la primera dama accedió al Salón de Obama, llamado así tras la visita del expresidente Barack Obama en 2009, donde solicitó permiso para poder visitar la fortaleza, que le fue concedido por Atta II siguiendo el protocolo.

"Gracias por invitarme", expresó a un pequeño grupo de anfitriones que la esperaba en el interior del salón, en el que un grupo de jóvenes realizaron una actuación musical con cuernos tradicionales.

"Muchas gracias por su cálida bienvenida. Me siento muy honrada de estar aquí en su hermoso país. Estoy muy feliz de estar aquí", dijo a la multitud antes de ser obsequiada con una bandeja ceremonial de telas de kente y los aplausos de los presentes, según el "pool" de periodistas acreditados de la Casa Blanca que cubre la visita.



Melania aseguró ante la Puerta de No Retorno -por la que partían los esclavos a un incierto viaje trasnacional- que se trata de una vivencia "muy emotiva" y que nunca olvidará las historias escuchadas.



La gira de la esposa del presidente de EEUU, Donald Trump, por África dio comienzo ayer en Ghana, e incluye Malaui, Kenia y Egipto, países en los que visitará proyectos infantiles educativos y sanitarios, además de algunos lugares turísticos -se espera que en Egipto acuda a las pirámides de Guiza- como este palacio.



Ayer, Melania se reunió de forma breve con su homóloga ghanesa, Rebecca Akufo-Addo, con quien tomó té en la residencia presidencial, y visitó el Hospital Regional Greater de Accra, donde habló con madres y vio cómo pesan a bebés en sacos colgados de una polea.