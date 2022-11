"Me llamaron para que no hablara"; régimen quiere silenciar a familiares de fallecidos

Familiares de las víctimas del hundimiento de la embarcación con decenas de inmigrantes cubanos, ocurrido el pasado sábado, en Bahía Honda, Artemisa, luego que fuera embestida por las Tropas Guardafronteras de Cuba, dijeron a Radio Televisión Martí que las autoridades cubanas quieren su silencio.

Así lo denunció a Radio Martí Yuneika González, abuela de Elizabeth Meizoso, la niña de dos años que perdiera la vida en la tragedia, en que fallecieron otras seis personas y varios sobrevivientes debieron ser hospitalizados.

“Me llamaron para que no hablara, para que no dijera nada, que no me metiera en eso, que ellos nos daban su apoyo, que no sé qué… Fue un agente del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior) que me llamó para que no hablara, que no me metiera en el lío de las redes sociales”, explicó González.



“Después que yo di una entrevista a Radio Martí también”, precisó la mujer, en referencia a las declaraciones ofrecidas el martes a nuestra redacción en las que exigió una explicación de las autoridades cubanas.

González aseguró que quienes la conminaron a callar sobre la tragedia también le prometieron apoyo a las familias de las víctimas, entre ellas a su hija, Diana Meizoso.

La madre de la pequeña Elizabeth "está muy afectada con esto, afectada psicológicamente…", dijo la señora.



"¡Esto es demasiado, demasiado!”, sentenció.

Hasta el momento, además de la niña han sido identificados como víctimas fatales: Indira Serrano, Omar Reyes, Nataly Acosta Lemus, Aymara Meizoso; Yerandi García e Israel Gómez.

Sobre este último González apuntó: “Él era barbero y sus padres, muy buena familia”.

La mujer dijo que entre los sobrevivientes se habla de una octava persona que, hasta el momento, está desaparecida.



“Eso dicen los muchachos... refieren que hay una persona que está desaparecida; era el que iba manejando la lancha”, ratificó González.

Los sobrevivientes han relatado que los guardacostas lanzaron su lancha deliberadamente contra la embarcación en la que ellos escapaban de Cuba y han llegado a referirse a lo sucedido como "un asesinato".

La Teniente Coronel Imandra Oceguera Cull, jefa de departamento de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior de Cuba dijo el martes en la noche que lamentaban "profundamente las pérdidas de vidas humanas".

La oficial dijo que trabajan en el "total esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos" y que están "desarrollando una minuciosa investigación con las fuerzas profesionales", y prometió que los resultados se informarán oportunamente.

​Al finalizar su intervención en la Mesa Redonda, la Teniente Coronel dijo que Cuba mantiene "una comunicación directa, caso a caso y a tiempo real", con Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo el martes a Radio Martí que que el gobierno estadounidense está recopilando información y continuará investigando las circunstancias que rodearon este trágico incidente.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)