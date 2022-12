Madre de joven fallecido en Bahía Honda desmiente versión oficial: “Yo sé que no fue un accidente"

La madre de Yerandi García Meizoso, el joven de 27 años fallecido el 28 de octubre en el hundimiento de una lancha con migrantes a bordo al norte de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, asegura que las autoridades cubanas mienten sobre lo ocurrido.



“Yo sé que no fue un accidente. ¿Por qué ellos no dicen la verdad, aunque sea una vez en la vida?", recalcó este domingo, en conversación con Radio Televisión Martí, Yini Meizoso Fabelo.



“Lo que pasó fue que Guardafronteras, primeramente, le rompió los motores a la lancha, y después le dio por el lado. Les dijeron que los iban a partir por la mitad, cuando estaban todos en el agua. Les dijeron. ‘¿Ustedes no querían irse? Naden’. Un muchacho que estaba allí me dijo que no dio tiempo a nada. Auxiliaron a unos cuantos, pero a los otros no los buscaron”, aseguró la mujer.

Meizoso Fabelo describió las condiciones en que encontraron el cuerpo sin vida de su hijo, días después de la tragedia.



“A mi hijo no lo buscaron en ese momento. A los tres días lo encontraron podrido en el manglar. Mi hijo tenía un golpe en un ojo, que lo tenía afuera [de la órbita]; tenía otro golpe en la nuca, le faltaba un pedazo de la nariz. Y él sabía nadar, él no se hubiera ahogado si no le dan ese golpe por la cabeza”, lamentó.



En su declaración, la madre del fallecido desmiente la versión de las Tropas Guardafronteras cubanas, que calificaron como un accidente el suceso en el que murieron siete personas, entre ellas una niña de dos años.



“Yerandi pescaba en todo eso ahí, en esa canal del puerto que dicen que era baja; eso es hondísimo. Por ahí pasan barcos grandes, de Marina. Ahí los motores de la lancha nunca llegaron abajo, como dicen ellos”, alegó en referencia a la versión oficial de los hechos, difundida por la Televisión Nacional.



Testigos del siniestro denunciaron en un principio que la embarcación de Guardafronteras los embistió intencionalmente. También dijeron que fueron amenazados para que cambiaran su versión de los hechos. Algunos de ellos, como el lanchero que sobrevivió el incidente, Luis Manuel Borges, confirmaron la versión oficial.

“A mi casa no ha venido ningún dirigente, ni la policía; solo vinieron a llevarse a mi hija detenida, porque no quieren que nadie hable. Ellos saben la verdad, pero andan dándole curvas para no verse responsabilizados. Se lo digo yo, y que hagan conmigo lo que quieran”, afirmó la mujer.



Meizoso Fabelo aseguró que su hijo no buscó gente para salir de Cuba de manera ilegal, ni era el líder de ningún grupo, como refieren las autoridades.



“De buscar gente y llevarla para la costa, no es verdad. Si él estaba esa mañana aquí y fue cuando lo llamaron, para que estén diciendo que estaba organizando. Lo hablaron uno del grupo y los militares que había donde los estaban investigando, que no sé si fue en Villa Marista o en algún Técnico. Lo que quieren echarle la culpa a él, como está muerto y no se puede defender”, dijo.

La familia interpuso, el 1ro. de noviembre pasado, una reclamación para el esclarecimiento de lo acontecido y el castigo a los culpables en la Fiscalía Militar de Artemisa. Las autoridades tienen 60 días para responder, pero Meizoso Fabelo tiene poca fe en esa gestión.



“Todo lo compusieron a su conveniencia, porque todos son del gobierno: los navegantes, coroneles, todos militares. Mientras, paso la noche entera llorando porque ellos no me lo van a devolver y nadie quiere pagar. A ver ¿por qué no pagan ellos si fueron quienes lo mataron?”, concluyó.

Este sábado, el periodista del canal hispano AméricaTeVe Mario J. Pentón compartió en redes sociales un video enviado por Meizoso Fabelo con una denuncia similar.



"Mintieron, manipularon, amenazaron a los familiares para que cambiaran su testimonio, pero a estas madres no las pudo quebrar la tiranía castrista, aún en Cuba. El hundimiento de una lancha en Bahía Honda fue una masacre. Ojalá alguien los escuche", escribió el periodista.