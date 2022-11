Sobrevivientes de Bahía Honda cambian testimonio bajo presión: "No podemos decir la verdad, porque nos meten presos"

La hermana de Yerandy Meizoso, uno de los fallecidos en el hundimiento de una lancha civil perseguida por una embarcación de guardafronteras de Cuba, en Bahía Honda, Artemisa, fue amenazada por las autoridades cubanas tras publicar videos donde se expone una versión de los hechos que difiere de la oficial.



Dianelis Portales Meizoso dijo este lunes a Radio Martí que oficiales de la Seguridad del Estado hicieron que familiares suyos que sobrevivieron el siniestro del 29 de octubre, cambiaran, bajo presión, sus declaraciones iniciales sobre lo ocurrido, y la señalaran por filmar y difundir los audiovisuales.

"La policía vino aquí, a mi casa, delante de mis tres niños, donde me dicen que estaba citada para la policía. Les pregunto que para qué y me dicen que no saben", explicó la joven.

Una vez en la Policía, le informaron que Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, necesitaba interrogarla. "¿Y por qué quieren interrogarme, si yo no tengo nada de qué hablar?", respondió Portales Meizoso.

Luego fue conducida al Departamento Técnico de Investigaciones de Guanajay, dijo, donde permaneció encerrada durante unas tres horas en una oficina, hasta que la trasladaron a Villa Marista, donde el instructor que está llevando el caso le explicó la situación.

"Me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobrevivientes, y de haberlo subido para Estados Unidos. Entonces, ahora mi mamá me llama y me dice que los habían cogido y los habían presionado. Donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque, si no, los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente, que no fue un asesinato. Que la lancha se viró", detalló la hermana de Yerandy Meizoso.

"Yo le digo que hice ese video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado. A mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha. A mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás, en la nuca (...). Entonces, ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros, aquí, en este país, no podemos decir la verdad, porque nos meten presos", concluyó.

En una nota oficial, publicada tras el siniestro, las autoridades cubanas declararon que la lancha rápida procedente de Estados Unidos violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas, y se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de Tropas Guardafronteras durante su identificación.

En declaraciones a Radio Martí, otra de las sobrevivientes, Diana Meizoso, quien perdió a su hija de dos años de edad en la tragedia de Bahía Honda y otros dos familiares, dijo que la lancha en la que viajaban 23 personas fue impactada por los guardafronteras cubanos en una acción premeditada.



“Nos montamos en la lancha y, cuando salimos, él (chofer) disminuyó la velocidad porque se vio cerrado por todos lados, porque venía otra lancha. Cuando les pasamos por al lado, él (oficial de guardafronteras) dijo: “Ahora los voy a partir al medio”, y después nos embistió y la partió al medio”, detalló Meizoso a Radio Martí.

En el incidente fallecieron siete personas: dos hombres, tres mujeres y una menor, que fueron identificados como Indira Serrano, Omar Reyes, Nataly Acosta Lemus, Aymara Meizoso; Yerandi García Meizoso, Elizabeth Meozoso e Israel Gómez.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)