Legisladores cubanoamericanos advierten en carta a Blinken y Mayorkas que la dictadura intentará aprovecharse de la ayuda humanitaria

Tres congresistas cubanoamericanos enviaron una carta este lunes al Departamento de Estado y Departamento de Seguridad Nacional expresando inquietudes y solicitando aclaraciones sobre “el aparente cambio de la administración en la política de Estados Unidos hacia el régimen en Cuba”.

En la carta, Mario Diaz-Balart (FL-25), María Elvira Salazar (FL-27) y Carlos Giménez piden “aclaraciones sobre el anuncio de la administración Biden de enviar ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Ian”.

"No tenemos ninguna duda de que el régimen intentará utilizar estos recursos para reforzar su control sobre el poder, y esperamos que (Estados Unidos) tenga medidas de seguridad significativas y exhaustivas para garantizar que eso no suceda", subrayan los miembros de la Cámara de Representantes.

También indagan sobre “qué está haciendo la administración para asegurar que esta ayuda no caiga en manos del régimen de Cuba”.

“Igualmente, los representantes expresaron su preocupación por la reciente decisión de la administración Biden de iniciar vuelos mensuales para repatriar a cubanos que escapan de la dictadura cubana”, indica un comunicado de prensa que acompaña a la misiva.

El texto íntegro de la carta:

"Estimados secretarios Blinken y Mayorkas,



Escribimos para expresar nuestras preocupaciones con respecto a las decisiones recientes que indican cambios marcados en la política entre Estados Unidos y Cuba, y para solicitar respetuosamente, dentro de todas las normas y reglamentaciones aplicables, información sobre preguntas específicas relacionadas con estas decisiones.



El 18 de octubre de 2022, el Departamento de Estado y USAID anunciaron "$2 millones en asistencia humanitaria para apoyar las necesidades de alojamiento de la mayoría de las comunidades vulnerables que se han visto afectadas por los efectos devastadores del huracán Ian en Cuba", que se financiará por medio de la cuenta de Asistencia Internacional en Casos de Desastre (IDA). Según el anuncio, la "asistencia humanitaria se entregará directamente al pueblo cubano, no a través del gobierno cubano, por medio de organizaciones independientes de confianza que operan en el país con una larga presencia en las comunidades afectadas por el huracán". La justificación citada para esta ayuda se atribuyó a que el huracán Ian dañó “un estimado de 68.370 viviendas, de las cuales 15.705 se han derrumbado total o parcialmente, y otras 17.866 han perdido sus techos por completo. Adicionalmente, el huracán dañó o destruyó un estimado de 9.000 hectáreas de cultivos en Artemisa, los suministros de alimentos ya son limitados". Además, USAID informó que se entregaron 43 juegos de "equipos contra incendios" a una estación de entrenamiento en La Habana, y se entregarán 57 juegos adicionales en una fecha no especificada. Según los informes, el incendio de Matanzas, el desastre para el cual se proporcionó equipo de extinción de incendios financiado por IDA, se extinguió el 9 de agosto de 2022. USAID explicó que el equipo de extinción de incendios financiado por IDA repondrá los suministros que se dañaron en la lucha contra el incendio de Matanzas, como nada de eso se entregaría a tiempo para abordar ese desastre.



Mientras tanto, nos preocupa profundamente que la administración Biden nos haya informado que comenzará a devolver de inmediato a los ciudadanos cubanos que escaparon de la Cuba totalitaria, y que está iniciando vuelos mensuales con ese fin. Esta decisión parece revertir la declaración del presidente Biden hace un mes de que "cada vez hay menos inmigrantes que vienen de Centroamérica que de México. Es una circunstancia totalmente diferente. Lo que ocurre bajo mi mandato ahora es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la capacidad de enviarlos de vuelta a esos estados no es racional". El pueblo cubano sufre una severa opresión y atroces abusos contra los derechos humanos. Cientos de activistas, incluidos niños, siguen encarcelados por atreverse a hablar en contra del régimen. Ciertamente, la situación en Cuba no ha mejorado en el mes transcurrido desde el comentario del presidente, especialmente tras la devastación del huracán Ian que provocó el anuncio de $2 millones en ayuda humanitaria. De hecho, devolver ciudadanos cubanos a Cuba en este momento parecería aún menos "racional" hoy.

El carácter maligno de la dictadura cubana no ha cambiado en sesenta años. Por ello, nos preocupa que la ayuda anunciada beneficie a la dictadura cubana, que durante décadas ha robado al pueblo cubano y lo ha privado de sus necesidades más básicas. Como dijo el presidente Biden el año pasado con respecto al dinero enviado a los cubanos desde el exterior, "es muy probable que el régimen confisque esas remesas o una gran parte de ellas". Nos preocupa que esta asistencia, aunque sea bien intencionada, sirva para apuntalar una dictadura brutal que utilizará los dólares de los contribuyentes estadounidenses para encarcelar, censurar y oprimir aún más al pueblo cubano. No tenemos ninguna duda de que el régimen intentará utilizar estos recursos para reforzar su control sobre el poder, y esperamos que tenga medidas de seguridad significativas y exhaustivas para garantizar que eso no suceda.

Dadas nuestras preocupaciones, y estos cambios en la política estadounidense hacia el régimen en Cuba y el pueblo cubano, respetuosamente solicitamos respuestas a las siguientes preguntas:



· ¿Cómo garantizará el gobierno de EEUU que los dólares de los contribuyentes, utilizados para el equipo de extinción de incendios donado y los $2 millones en ayuda humanitaria, beneficiarán al pueblo cubano y no al régimen?



· ¿Cuál fue el costo para el contribuyente estadounidense de los 100 equipos de extinción de incendios que se entregarán al régimen cubano?



· ¿Tiene la administración Biden planes para reponer aún más los suministros del régimen para futuras emergencias?



· ¿Qué medidas se tomaron para garantizar que la asistencia de los bomberos no beneficie a las fuerzas armadas cubanas, ya que las estaciones de extinción de incendios a menudo están bajo la dirección y supervisión de las Fuerzas Armadas cubanas?



· Dado que el equipo de extinción de incendios se entregó después de que se extinguiera el incendio de Matanzas, y a una región diferente, para reponer los suministros de extinción de incendios del régimen cubano, ¿se brindó adecuadamente como asistencia para "desastres" de conformidad con las reglas que rigen la IDA?



· ¿Cuáles son los términos del acuerdo con el régimen cubano para el suministro de equipos contra incendios? ¿En qué condiciones se entregarán los 57 equipos restantes?



· USAID nos informó que la asistencia de IDA se usó en respuesta al huracán Gustav en 2008. ¿Cómo se usaron los $1.6 millones en ayuda humanitaria? ¿Qué ONGs implementaron la financiación?



· ¿Qué ONGs implementarán los $2 millones en asistencia humanitaria en 2022? ¿Tienen experiencia en Cuba? ¿Tienen experiencia en dictaduras totalitarias con economías cerradas? ¿Tienen experiencia en el cumplimiento de las leyes de EEUU relacionadas con las sanciones a Cuba, además de trabajar en un estado designado como patrocinador del terrorismo?



· ¿Cuáles son los términos del acuerdo con el régimen cubano para proporcionar los $2 millones en asistencia humanitaria?



· ¿Cómo monitoreará el gobierno de EEUU la entrega de ayuda para garantizar que ayude al pueblo cubano y no termine beneficiando al régimen o vendiéndose en tiendas dirigidas por militares como ha sucedido en el pasado? (Para un ejemplo reciente, ver “Denuncian venta en tiendas de MLC de supuestos productos donados por México” | ADN de Cuba, adncuba.com).



· ¿Cómo determina el gobierno de los Estados Unidos las necesidades más urgentes de la isla? ¿Se basa en fuentes independientes, informes de prensa u observación directa? ¿O está determinando las necesidades en la isla en función de las solicitudes del régimen y los datos que proporciona a los EEUU?



· ¿Qué factores se considerarán para determinar si se debe brindar más asistencia?



· ¿La dictadura cubana ha solicitado ayuda adicional?



· ¿Estados Unidos ha recibido algo a cambio?



· ¿Las embarcaciones que transporten donaciones humanitarias estarán sujetas a las tarifas de desembarque o impuestos portuarios del régimen?



· En conversaciones sobre migración a principios de este año, ¿cuál de las partes solicitó la repatriación de ciudadanos cubanos a la Cuba totalitaria?



· ¿Cómo monitoreará el gobierno de EEUU a los cubanos repatriados que podrían enfrentar represalias, como exigen los Acuerdos de Migración?



· ¿Cómo es más "racional" hoy devolver a los cubanos a la opresión y los abusos contra los derechos humanos de la Cuba totalitaria, tras la devastación del huracán Ian, que hace un mes?



· ¿Por qué los ciudadanos cubanos que intentan ingresar a los EEUU reciben formularios I-220a, lo que podría privarlos de un estatus que les permitiría estar bajo la Ley de Ajuste Cubano?



Gracias por su atención a este asunto de suma importancia y esperamos su respuesta.