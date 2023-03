Activista se planta en plaza pública de Camagüey por la libertad de su esposo

El opositor José Luis Acosta Cortellán está detenido desde el domingo en la 2ª. unidad de la policía de Camagüey, acusado del delito de desobediencia.

Acosta fue apresado junto a su esposa, la activista Marisol Peña Cobas, cuando se trasladaban en bicicleta a la misa dominical, en la iglesia Las Mercedes, de la capital provincial.

“A unas cuadras de mi casa, en la plaza Méndez, vemos una patrulla y un agente de la Seguridad [del Estado] nos dice que nos detengamos, pero la patrulla nos acorrala y nos va comprimiendo contra el andén y José no puede parar porque, si para, quedamos debajo de las ruedas de la patrulla. Cuando ya logramos estabilizarnos, paramos y nos agarraron, golpearon y nos llevaron para la 3ª. Unidad en Montecarlo.



“Allí me levantaron un acta de advertencia, me amenazaron de muerte, me dijeron que no podía ir más a la iglesia porque yo a la iglesia iba a comulgar en contra del comunismo; que me fuera del país, porque esta era la última que me iban a dejar pasar. También me preguntaron que si el pueblo volvía a salir a las calles, que si yo iba a salir, les contesté: ‘si el pueblo vuelve a salir, claro que voy a salir”, relató la activista a Radio Televisión Martí.

La mujer fue liberada varias horas después, pero su esposo continuó bajo arresto, razón por la que se “plantó” con un cartel exigiendo su liberación en la Plaza del Gallo, frente a Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad.

“A José lo trasladaron para la 2ª. unidad, acusándolo de desobediencia, porque cuando le dieron la orden de que se detuviera, no se detuvo. José no se detuvo porque, si se detiene, caemos debajo de la rueda del carro de policía. Casi nos tumban, casi nos pasan por arriba”, afirmó.

A Peña Cobas la acompañó un grupo de activistas y recibió el consuelo y solidaridad de los sacerdotes Castor Álvarez y Montes de Oca, quienes, accidentalmente, pasaban por el lugar, según se aprecia en una “directa” de la activista desde el lugar, donde se plantó.

En el Facebook Live, la opositora advirtió que no se moverá del sitio mientras su esposo esté encarcelado, y que no aceptará el pago de fianza porque él no quebrantó la ley.

Hasta el cierre de este reportaje, Acosta Cortellán no había sido liberado. Internautas han dicho en las redes sociales que en la Plaza del Gallo se encuentran varios efectivos de la Seguridad del Estado.