La sombra de Putin, la sombra de la URSS

Moscú y Caracas continúan las negociaciones sobre el suministro de nuevos envíos de armas, y a fines de junio Rusia anunció que está lista, en todas las formas posibles, para ayudar al régimen de Nicolás Maduro a fortalecer su ejército y los servicios especiales.

En el occidente de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, han aparecido soldados que hablan ruso. Colombia protestó por la invasión de su espacio aéreo por un avión del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia y expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espionaje.

Guatemala pidió a Rusia que devolviera el dinero por la vacuna Sputnik V no entregada. En Argentina, los tribunales continúan con el sensacional "caso de la cocaína" asociado con la embajada rusa.

La inteligencia estadounidense sospecha de Rusia de "ataques acústicos" que han provocado una serie de síntomas crípticos en al menos 19 diplomáticos estadounidenses en Cuba.

El expresidente boliviano Evo Morales, que fue derrocado en un levantamiento popular, resultó ser apoyado por experimentados estrategas políticos de Rusia, enviados aquí por la corporación estatal "Rosatom".

El servicio fronterizo de Estados Unidos arrestó a un ciudadano mexicano acusado de trabajar para la inteligencia rusa.

Todo esto son noticias de los últimos años, meses o incluso días, y cada vez son más. ¿Qué está haciendo Rusia en América Latina hoy y cuáles son sus planes para este continente que, probablemente, en Moscú se percibe principalmente como "la posición soviética perdida en el" suave vientre de los Estados Unidos"? ¿"La sombra de Putin" en América Latina? ¿También la sombra de la antigua URSS? ¿Cómo funciona el Kremlin en todos los sentidos para contribuir a la aparición de estereotipos positivos acerca de sus políticas en el otro lado de la tierra, lo que explica el éxito de la máquina de la propaganda rusa, RT Español y Sputnik Mundo, en México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile o Argentina? ¿La vacuna Sputnik V como la nueva arma Kalashnikov? ¿Tiene razón el presidente ruso cuando hizo esa comparación? y ¿Puede Sputnik V considerarse hoy la nueva arma de Rusia en el continente?

Vladimir Ruvinsky, politólogo residente en Colombia, profesor de la Universidad ICESI en la ciudad de Cali, habla de todo esto en una entrevista con Radio Libertad:

Uno de los principales temas que se discuten hoy en todo el mundo, principalmente, por supuesto, en los países occidentales, además de la pandemia, el auge y caída de los indicadores económicos o la exaltación de China, son las amenazas que emanan de Rusia. Guerras híbridas, embestidas propagandísticas, injerencia de Moscú en una variedad de procesos electorales en diferentes estados, espionaje, ciberataques, varios mercenarios extraños que hablan ruso, que no han sido notados en ningún otro lugar del mundo, etc. ¿Hasta qué punto se nota todo esto en el continente más alejado, en general, de Rusia, en América Latina?

- De hecho, es muy notorio y puede sorprender a alguien. Pero Rusia, después de que "regresó" a América Latina hace unos 15 años, está "mostrándose" aquí. En algunos casos, es algo que se puede ver, tocar, identificar, presentar con algún tipo de evidencia, como, por ejemplo, en el caso de Venezuela. En otros casos, está "al borde de la prueba" de que algo realmente está sucediendo, la suposición de la intervención de Moscú. Es importante que Rusia, ahora, en América Latina está directamente asociada con la Unión Soviética, que, durante la Guerra Fría, por supuesto, representó la principal amenaza para muchos en el continente.

Rusia ahora en América Latina está directamente asociada con la Unión Soviética ...



Aquí, en Colombia, hay muchos ejemplos en los últimos meses, tanto de violación de la frontera aérea del país por aviones de la Federación de Rusia (esta no es la primera vez), como el escándalo asociado con la expulsión de espías rusos de Colombia a fines del año pasado. En otros estados latinoamericanos, las acusaciones suelen aparecer relacionadas con la injerencia del Kremlin en algunos procesos electorales, etc. Es decir, la expansión de Rusia se observa de forma inequívoca, aunque en muchos casos es bastante difícil presentar pruebas irrefutables.

Algunos instructores militares rusos, como resultó, también están participando en las batallas en la frontera colombo-venezolana. Hasta hace poco, todo esto habría parecido fantástico. ¿Todos estos son hechos que se discuten, y las autoridades y la gente se lo toman en serio? Por ejemplo, en Bogotá, ¿temen una exacerbación aún mayor de la situación en la vecina Venezuela, y la participación de Moscú, aliado con Caracas, en todos estos asuntos?

- Sí, tienen miedo. Sin embargo, en muchos sentidos, estos temores, que se expresan en la esfera pública, están asociados con la lucha política local entre varias fuerzas. Pero existen, por supuesto, temores asociados con el hecho de que Moscú pueda en algún momento jugar un papel decisivo y destructivo, si la actual calma temporal en Venezuela es nuevamente reemplazada por la intensidad de las pasiones. Moscú se percibe ahora en Colombia (y en todas partes de América Latina) como la fuerza principal gracias a la cual sobreviven Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela. Por lo tanto, cualquier acción por parte de Rusia se considera precisamente en el contexto del enfrentamiento allí, que, de hecho, no ha terminado. Aunque ha vuelto a salir de las principales noticias mundiales.

Ahora, para casi todas las personas, por supuesto, el tema principal es la pandemia. Y aquí tampoco se puede prescindir de la gran política. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha comparado directamente la vacuna Sputnik V con el rifle de asalto Kalashnikov, simbólicamente. ¿Cómo está utilizando Moscú esta "arma de vacuna" en los países de América Latina? ¿Qué tan exitosa es?

- La comparación con un rifle de asalto Kalashnikov en Venezuela, Colombia, en general en América Latina es un negocio algo peligroso. Rusia ya, probablemente hace 10 años, se ofreció como voluntaria para construir una planta para la producción de rifles de asalto Kalashnikov en Venezuela, pero todo el dinero fue robado. Hasta donde yo sé, este fue el primer caso de este tipo en general en la historia de las relaciones internacionales de la Rusia postsoviética, cuando un gran empresario y exsenador de la región de Belgorod, Sergei Popelnyukhov, fue simplemente encarcelado, porque todo el dinero asignado para la construcción de esta planta fue robado.

Rusia está utilizando muy activamente el Sputnik V como artilugio para su próxima campaña de propaganda...



Y la epopeya del "Sputnik V" es hasta cierto punto similar a la historia de esta planta, porque se habla mucho de ella, pero pocas personas en América Latina la han visto "en vivo". Por supuesto, Rusia está utilizando muy activamente el Sputnik V como artilugio para su próxima campaña de propaganda. A pesar de que escasas dosis de esta vacuna llegan a América Latina, aquí se organizan enormes anuncios públicos en diferentes países, hay transmisiones en vivo cuando se entregan algunas dosis de la vacuna a los aeropuertos, aparecen en la televisión embajadores rusos. RT Español, que se transmite aquí en América Latina desde casi desde cada plancha, presta mucha atención a esto. Aunque, de hecho, repito, en realidad aquí se entregan dosis muy pequeñas de Sputnik V. Pero se ha creado el trasfondo de información necesario, y muchos en América Latina ya perciben al "Sputnik V", gracias a estas campañas de propaganda, como una especie de "vacuna milagrosa" que puede solucionar todos los problemas en general.

Si ve los canales de televisión oficiales rusos, lee ciertos artículos, tiene la impresión de que casi toda América Latina ha sido vacunada con Sputnik V. También hubo una historia divertida con una especie de "Sputnik V" falso, que fue transportado de México a algún lugar de Honduras. Y en Rusia se presentó como: "Bueno, claro, están falsificando, porque es el único, el mejor, el original y el más caro del mundo". Usted dijo, en general, que los pueblos de los países del continente latinoamericano escuchan las voces de Rusia, y los canales rusos RT Español y Sputnik Mundo están capturando la mente de la gente común aquí y en otros países. ¿Cuál es el secreto de este éxito?

Los responsables de los medios de comunicación estatales rusos encontraron muy bien el punto débil local ...

- ¡Sí, estos canales de televisión y sus sitios han revolucionado prácticamente el espacio de la información en América Latina! Todos mis alumnos vienen al aula y comienzan: "Pero ayer en RT Español dijeron esto y aquello". Los responsables de los medios de comunicación estatales rusos encontraron muy bien el punto débil local, que, en principio, siempre ha existido en nuestro mercado de la información. Durante mucho tiempo ha habido una gran demanda, especialmente entre los jóvenes latinos, de información internacional fresca que les permita conocer lo que está sucediendo fuera de América Latina y el Caribe. Pero a pesar de la existencia de tal solicitud, los medios locales han dedicado muy poco tiempo y atención a estos temas durante años.

Por ejemplo, aquí en Colombia, los canales centrales de TV pueden pasar de 20 a 30 minutos hablando de algún accidente de tránsito en la capital del país, Bogotá. Y luego dedicar dos o tres minutos a una historia sobre lo que está sucediendo, digamos, en Ucrania, en el Medio Oriente, en Siria. Tanto RT como Sputnik comenzaron inmediatamente a ofrecer programas muy bien hechos para que los jóvenes pudieran satisfacer su interés en esta información. Y luego los rusos comenzaron a explotar muy activamente otros temas relacionados con lo que está sucediendo, principalmente en los Estados Unidos, pero también en algunos otros países y regiones clave del mundo. Creo que fueron los primeros canales extranjeros que lograron ocupar este nicho. Están utilizando de forma especialmente activa (de forma muy rápida y absolutamente gratuita) YouTube y todas las redes sociales. Hoy, entre los canales extranjeros, ocupan una posición de liderazgo en todas partes de América Latina.

Uno de los tweets relativamente recientes de Sputnik Mundo en español: "10 años después, Estados Unidos volvió a llamar a las puertas de Siria" [aparentemente prosperando bajo el gobierno de Bashar al-Assad. - RL]

¿Cómo perciben los gobiernos de los países latinoamericanos el trabajo de esta máquina de información oficial rusa, sienten algún tipo de amenaza? En general, ¿es este un tema discutido en la parte superior? Por supuesto, no hablo de Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde están en el poder aliados directos, o más bien incluso "clientes" del Kremlin, pregunto por el resto.

- Me encuentro bastante con periodistas locales que trabajan en canales locales, pero también para medios extranjeros. Todo el mundo sabe sobre este problema, que RT, Sputnik están involucrados en muchas cosas que son directa y francamente desinformación. Por otro lado, aquí, con la excepción de los países que mencionaste, todavía hay libertad de expresión. Es imposible introducir restricciones por parte del gobierno o a nivel legislativo para restringir el acceso de la misma RT a nuestro mercado de medios. Entonces, por ahora, la presencia de otros medios, alternativos tanto a los canales locales como a RT, está creciendo. Y poco a poco están comenzando a atraer a la audiencia, que ahora está tradicionalmente vinculada a RT.

- Ya ha tocado este tema, pero me gustaría hacerle una pregunta más amplia. ¿Cómo se posicionan la Rusia moderna y sus representantes en el continente en general? ¿Están jugando con el tradicional antiamericanismo de las masas? ¿O la nostalgia de un gran porcentaje de latinoamericanos por las ideas socialistas, por la Unión Soviética, por los ideales del marxismo-leninismo? Porque el actual gobierno ruso se asocia cada vez más con la era de la Unión Soviética y su legado. Ciertamente, cuando se trata de política exterior y, por así decirlo, "el regreso de las posiciones y la herencia soviéticas perdidas". ¿Cómo usa el Kremlin todo esto?

- Lo usa de manera muy activa. Porque, por supuesto, las ideas de izquierda nunca murieron en América Latina. Este sueño de un mundo ideal que se pueda construir rápidamente sin mucho esfuerzo es muy tenaz. Resuenan aquí las consignas y los métodos utilizados en Venezuela por el fallecido Hugo Chávez, los que ahora están siendo propuestos por algunos otros líderes, habiendo ganado legítimamente las elecciones dentro del sistema político existente y prometiendo algunas cosas que están firmemente asociadas con el socialismo, resuenan aquí. Además, por supuesto, de los tradicionales sentimientos antiestatales. Y hoy, en 2021, personalmente no tengo ninguna duda de que, para la mayoría de los latinoamericanos, probablemente Rusia todavía esté asociada con la URSS. Y el Kremlin se está aprovechando de esto.

los principales aliados de Rusia en América Latina son las fuerzas de izquierda que no ven la diferencia entre la ex URSS y lo que la Rusia de hoy es en realidad ...

Esto es algo bastante divertido. Después de todo, los principales aliados de la Federación de Rusia en América Latina son las fuerzas de izquierda que no ven la diferencia entre la ex URSS y lo que la Rusia de hoy es en realidad. Y nunca, en general, piensan en el hecho de que, las realidades rusas modernas tienen muy poco que ver con qué y cómo fue durante la era soviética, en términos de la estructura política interna. Ese crudo capitalismo militar-oligárquico está floreciendo en Rusia. Y creo que Moscú es muy consciente de esto y, de hecho, ni siquiera se esfuerza por explicar de alguna manera: "Espera, después de todo no somos la URSS, somos Rusia, otro país". No, los representantes rusos solo están ayudando a fortalecer esta imagen de la Federación de Rusia en América Latina como una URSS revivida. Se trata de situaciones anecdóticas: por ejemplo, aquí una de las senadoras de derecha de nuestro parlamento, María Fernanda Cabal, se equivoca constantemente, se olvida de que no estamos viviendo en tiempos de la Guerra Fría, y habla de la URSS como algo. que sigue siendo todavía existe. Llama a Rusia "Unión Soviética".

Volvamos al COVID-19. La pandemia actual en todos los países y en todas las regiones del mundo ha exacerbado en gran medida muchos males sociopolíticos que, en sentido figurado, han estado enconando, como heridas que no cicatrizan, durante muchas décadas. Ambos sabemos de las turbulencias sociales, del deseo de los jóvenes de los países latinoamericanos de encontrar una nueva alternativa a todo. En medio de la pandemia, ¿qué tan cierto es todo esto, en el caso de toda América Latina, desde México hasta Argentina?

- Tiene toda la razón, la pandemia ha dejado al descubierto todos los problemas que se han acumulado en casi toda América Latina, desde México hasta Argentina y Chile, en los últimos, probablemente, 20-25 años. Muchos países del continente tuvieron la oportunidad de aprovechar un entorno económico muy favorable, porque el crecimiento de China les ha brindado la oportunidad de recibir ingresos inimaginables en comparación con el período anterior. Pero, desafortunadamente, los gobiernos locales simplemente se han "comido" todo este dinero. Y cuando llegó el COVID-19, la mayoría de los gobiernos simplemente no estaban preparados para esta situación, cuando era necesario encontrar nuevos recursos y ofrecer nuevas opciones para comunicarse con la gente. Una ola de protestas se extendió por Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros países. Esto es evidencia de que las élites latinoamericanas en muchos casos simplemente no saben qué hacer, no están preparadas para tal desarrollo de asuntos. Y creo que lo que está sucediendo hoy nos llevará en América Latina a varias consecuencias graves, que simplemente aún no conocemos.

Hay una crisis en todas partes, en todas partes en diferentes países del continente hay protestas masivas, además, provocadas principalmente por razones económicas y el cansancio furioso por el constante cambio de poder de representantes de una misma élite. Y parece que en los próximos años esto será un trasfondo constante en América Latina, lo que, en general, a veces puede conducir a algún tipo de cambios radicales en uno u otro país. Recuerda la caída en Bolivia de Evo Morales. O la actual, usted mencionó, gigantesca, en mi opinión, la escala del disgusto popular en Colombia, provocada por el descontento con el presidente Iván Duque y los planes de su gobierno de subir los impuestos y llevar a cabo varias otras reformas. En todas partes, después de todo, el leitmotiv principal es "estamos cansados de su corrupción". Durante la segunda década se ha hablado mucho y se ha opinado que en América Latina estas ideas de izquierda, socialistas, "rojo-rosa", que ya hemos acordado, están viviendo un renacimiento directo, como en ningún otro lugar. Pero entonces, en todas partes, excepto en Venezuela, todo este "marxismo popular con rostro de indio" pareció comenzar a desinflarse. ¿Ahora qué? ¿Todo va a volver de nuevo? ¿Y Rusia, como usted dice, está jugando con estos sentimientos? Después de todo, nuevamente, puedes recordar a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Ecuador.

El problema es que las élites tradicionales simplemente hacen la vista gorda ante esta situación, en lugar de decidir llevar a cabo algunas reformas ...



- Sí, creo que la probabilidad de que un nuevo "giro a la izquierda" llegue al poder nuevamente, y en muchos lugares, los izquierdistas, e incluso los comunistas abiertos u ocultos, es grande. Había un tal "giro a la izquierda" que ya se ha ido en la historia, en la década de los 90 - principios de 2000, cuando los gobiernos llegaron al poder en Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, que, de una forma u otra hablaban sobre la construcción del socialismo, Repito, esta idea está muy viva aquí. El problema es que las élites tradicionales simplemente hacen la vista gorda ante esta situación, en lugar de decidir llevar a realizar reformas más o menos serias. Lo que permitiría a las personas, en primer lugar, sentir que alguien realmente piensa en ellos, que no están abandonados a su propio destino.

La corrupción total, que es el tema principal del discurso público local, del que todos hablan constantemente y que muchos latinoamericanos culpan simplemente por todos sus problemas, por supuesto, existe. Pero, sin embargo, estoy seguro de que el problema no es la corrupción en sí, sino la necesidad de cambios estructurales que se necesitan desde hace mucho tiempo en toda América Latina, pero que las élites mismas no comenzarán. Y las fuerzas de izquierda, incluidas las radicales, por supuesto, se aprovechan de la situación y llegan al poder, con la esperanza de retener este poder para siempre. Sin embargo, las instituciones democráticas en la América Latina moderna ya son muy fuertes y, cuando llegan nuevas elecciones, pierden poder en casi todas partes. Es decir, no creo que pronto vaya a dar tanto miedo en todas partes, digamos, como en Venezuela. En la mayoría de los casos, los latinoamericanos siguen dejando claro con sus voces que las opciones que les ofrece la izquierda no siempre cumplen ni necesariamente satisfacen sus aspiraciones.

¿Los latinoamericanos siguen de cerca a los llamados "vecinos enfermos"? Después de todo, Cuba, Venezuela o Nicaragua -donde Daniel Ortega ya es "eterno", en mi opinión, un personaje de cómic en el poder - muestran resultados completamente desastrosos en la implementación práctica de todas estas ideas izquierdistas. O, mejor dicho, ¿está vivo el estereotipo general, una "camiseta con el retrato del Che Guevara" generalizada en sus cabezas y nadie está mirando los números?

- Están mirando, y hay que recalcarlo, la misma Venezuela, claro, no es un ejemplo para nadie. Por ejemplo, en Perú, durante las últimas elecciones, se discutió principalmente (y todos los candidatos lo dijeron) que "no queremos construir una nueva Venezuela, porque esto es terrible". El tema venezolano se utiliza activamente en diversas campañas políticas. Y los refugiados de Venezuela en los estados vecinos: estas no son cifras ficticias, esta es generalmente ahora la segunda crisis más importante de este tipo a escala mundial, después de la siria. Hay más de un millón y medio de ellos solo en Colombia ahora, pero también se encuentran en la mayoría de los demás países de América Latina. Esto es lo que la gente misma sabe, mira, esto no es lo que alguien les dijo.

Nicaragua es un país que parece existir, pero pocas personas lo recuerdan entre sus vecinos. Cuba es un asunto diferente. Después de la Revolución Cubana, los hermanos Castro lograron construir la imagen de una alternativa exitosa. Pero en realidad, muy pocos latinoamericanos han estado en Cuba, por lo que tienen poca idea de lo que realmente está sucediendo allí. Pero la imagen está viva: la idea de la posibilidad de construir algún tipo de sistema utópico que permita a la gente común sentirse mejor y vivir bien. De hecho, esto no es del todo cierto, por supuesto, pero la "imagen cubana" todavía se siente muy bien aquí en América Latina.

Volvamos a Rusia. América Latina hoy es interesante para el Kremlin, en primer lugar, solo como una plataforma vieja-nueva para un nuevo "gran juego" contra Estados Unidos, ¿o es de alguna manera diferente? Tanto en la Unión Soviética como en la actual Moscú les gustan mucho estos viejos clichés de la época soviética, como "Cuba es una isla de libertad". Y está esto: "América Latina - el" vientre suave "de los Estados Unidos o el" patio trasero "de los Estados Unidos. ¿Es así, se nota?

- Es cierto, y el principal interés de Rusia en América Latina radica precisamente en esta idea, pero principalmente de manera simbólica. Porque Putin y su séquito no están preparados, y casi nunca lo estarán, para invertir enormes fondos (como fue el caso de la URSS y Cuba) en apoyo de sus estados satélites locales.

Putin y su séquito no están preparados, y casi nunca lo estarán, para invertir enormes fondos en apoyo de sus estados satélites locales. ...

La presencia rusa en América Latina en términos concretos aún es muy limitada. Sin embargo, hay excepciones, esto es lo que Rosneft está haciendo en Venezuela, o más bien, el dinero que Rosneft perdió allí. En otros países latinoamericanos, la presencia de Rusia es exactamente lo indicativo y simbólico. Precisamente "pinchar y morder en el vientre de los Estados Unidos". La esencia del enfoque y el pensamiento del Kremlin: si usted, en Washington, decide hacer algo en los países del extranjero cercano a Rusia, entonces le mostraremos que podemos hacer algo similar aquí, en su "territorio de responsabilidad", en el hemisferio occidental.

Pero después de todo, los propios Estados Unidos se han olvidado muy notablemente de América Latina con todos sus últimos presidentes, enfocándose en otros problemas de política exterior no menos agudos. Con Donald Trump, las relaciones estaban completamente arruinadas, y en Washington solo se habló de cómo cercar a todos los latinoamericanos con un muro con México, y dejar que sigan viviendo allí como quieran. Pero, como dicen, "un lugar santo nunca está vacío". ¿Qué es Rusia o China, cuando Irán, e incluso Hezbollah, y el grupo terrorista Estado Islámico fueron notados en su continente? Y en algunos lugares, por ejemplo, Irán en Venezuela y Argentina, simplemente se dieron la vuelta con todas sus fuerzas.

- En primer lugar, estoy de acuerdo en que, para Estados Unidos, América Latina hoy no es para nada igual que durante la Guerra Fría. Por supuesto, las prioridades de Estados Unidos han cambiado. Por otro lado, me parece que Estados Unidos no puede permanecer indiferente ante la creciente influencia de nuevos actores en América Latina, como China y Rusia. Y sí, hay otros que quieren hacerse un hueco aquí en serio. Quizás su influencia no sea tan notoria, pero están presentes y defienden sus intereses. Entre ustedes no nombrados, esto también es Turquía, porque Recep Erdogan tiene ambiciones gigantescas. Y creo que Moscú entiende muy bien que Estados Unidos no puede simplemente olvidarse de América Latina.

Por otro lado, me parece que el hecho de que Washington ahora esté constantemente hablando de la necesidad de mantener buenas relaciones con América Latina, de las amenazas a su seguridad que vienen de América Latina, contribuye al fortalecimiento de la importancia de América Latina en los ojos de Moscú. México, éstos son inmigrantes ilegales, se trata de un tráfico de drogas colosal. Y después de todo, China, que ahora es el principal rival estratégico de Estados Unidos, ya se ha asentado aquí muy fuerte y profundamente y, creo, durante mucho tiempo, Beijing ha sido durante mucho tiempo uno de los principales socios económicos para la mayoría de los países de América Latina. Todo esto no desaparecerá en ninguna parte por sí solo. Y, por lo tanto, la política actual de Rusia hacia el continente se basa precisamente en una necesidad urgente de que Estados Unidos piense constantemente en lo que está sucediendo en su ahora antiguo "vientre blando". Se vuelve cada vez más "duro”.

(Artículo publicado en la página digital de Radio Libertad, el servicio ruso de Radio Europa Libre y Radio Libertad (RFE/RL). Su autor es el periodista Alexander Gostev, editor del Servicio de Información de RL, comentarista de temas internacionales y en especial de América Latina, autor y redactor del programa "Atlas del Mundo". Estudio periodismo en la Universidad de Moscú)