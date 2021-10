La Seguridad del Estado cita a Yunior García sobre marcha del 20N: "Están jugando a confundirnos"

La ola de citaciones policiales a los que planean en Cuba la “Marcha Cívica por el Cambio” del próximo 20 de noviembre, llegó al principal promotor de la protesta.

En entrevista para Radio Martí, el dramaturgo Yunior García afirmó que la Seguridad del Estado tiene diseñado un plan para confundir y amedrentar.

Desde que se anunció oficialmente en La Habana que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo una marcha contra la violencia del gobierno y por el cambio en Cuba, marcha que ya se organiza en decenas de ciudades de distintas provincias, son varios los activistas que han sido interrogados y amenazados por la Seguridad del Estado.

Incluso, en Santiago de Cuba, arrestaron al activista que llevaba la notificación de la marcha al gobierno local; en Palma Soriano, la policía política rompió la carta para que no fuera entregada.

El principal promotor de las marchas, el dramaturgo y creador de la plataforma Archipiélago, Yunior García, fue llevado a un interrogatorio en la tarde del miércoles.

“A mí lo único que se me dijo es que todavía no se ha tomado una decisión y que […] por ejemplo, lo que ocurrió en Santiago de Cuba con la persona que fue a entregar, que lo detuvieron antes de poder entregar las carta; y en Palma Soriano, que rompieron la carta delante de la persona y la detuvieron, lo que me dijeron a mí es que no es una respuesta oficial. O sea, el gobierno aún no ha dado una respuesta oficial pero, ¿qué podemos saber, si nos dicen una cosa a uno y otra a otros?”, declaró García.

Y eso es lo que denuncia García, que las diferencias en los tratos, y en lo que se dice en cada interrogatorio, es un plan elaborado por la contrainteligencia cubana.

“Están jugando también a confundirnos, a que nos dividamos, a que tengamos diferentes ideas, a que entremos en pánico, a que también sembremos el pánico a los nuevos que puedan sumarse… Hay mucha gente que dice: ‘No, yo no voy a firmar, si se están llevando presos a la gente que firma’. Entonces, esto es muy complicado y no podemos caer en ese juego del miedo, del temor, de la desesperanza. Hay, yo creo, que asumir una posición firme en ese sentido”, aseguró el dramaturgo cubano.

García restó importancia al interrogatorio, a la represión, y fue más allá.

“Lo que estamos haciendo, es legítimo, más allá de lo que digan en un interrogatorio, o de lo que diga un perfil anónimo, o de lo que diga Cubadebate, eso no es una respuesta oficial. Tomar un poquito de autoestima, y decir. yo no tengo armas, yo no tengo tribunales, yo no tengo a la policía ni al ejército, pero yo soy un ciudadano y, si somos muchos los ciudadanos que llegamos a una decisión, entonces tenemos poder”, concluyó el dramaturgo.

La plataforma Archipiélago cuenta con más de 25 mil miembros en su página de Facebook y agrupa, en su mayoría, a cubanos jóvenes, muchos de ellos vinculados al arte.