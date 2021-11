La Casa Blanca nomina a Amanda Bennett como directora ejecutiva de la Agencia de Medios Globales de EEUU

La Casa Blanca anunció que tiene la intención de nominar a la periodista ganadora del Pulitzer y ex directora de Voice of America (VOA), Amanda Bennett, para encabezar la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos (USAGM por sus siglas en inglés).

"Me siento honrada por esta nominación", dijo Bennett a la VOA el viernes por la noche.

"Si se confirma, estaré muy orgullosa de trabajar con todos los dedicados periodistas de USAGM que están haciendo un trabajo crucial y difícil en todo el mundo para defender y demostrar el valor de una prensa libre".

La directora ejecutiva interina del USAGM, Kelu Chao, anunció la nominación el viernes por la tarde en un correo electrónico a todo el personal de la agencia independiente, que supervisa a los periodistas de cinco cadenas de noticias: Voice of America, Office of Cuba Broadcasting, Radio Free Europe / Radio Liberty, Radio Free Asia y las Redes de Radiodifusión de Oriente Medio, así como el Fondo de Tecnología Abierta.

"¡Esperamos que sea confirmada en el Congreso y su llegada!" dijo Chao, cuyo nombramiento como directora ejecutiva interina fue anunciado el 20 de enero de 2021 por el presidente Joe Biden.

La Casa Blanca no respondió de inmediato cuando la VOA solicitó comentarios.

Bennett, de 69 años, se desempeñó como directora de VOA desde marzo de 2016 hasta junio de 2020. Renunció después de que el Senado confirmara a Michael Pack, el último director ejecutivo permanente de USAGM, que supervisa VOA. Pack fue elegido por el presidente Donald Trump para dirigir la agencia.

En su carta de renuncia, Bennett expresó su esperanza de que Pack cumpliera su compromiso de respetar la independencia editorial de los periodistas de USAGM que está consagrada en la Ley de Radiodifusión Internacional de Estados Unidos de 1994. El llamado "firewall" prohíbe a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos interferir en la información independiente y objetiva de las noticias, que es una piedra angular del trabajo internacional de la agencia.

"Michael Pack juró ante el Congreso respetar y honrar el "firewall" que garantiza la independencia de la VOA, que a su vez juega el papel más importante en la asombrosa confianza que nuestras audiencias de todo el mundo tienen en nosotros", escribió.

Cuando renunció, junto con su adjunta, Sandy Sugawara, explicó que "como director ejecutivo confirmado por el Senado, tiene derecho a reemplazarnos con su propio liderazgo de VOA".

El controvertido mandato de siete meses de Pack incluyó denuncias graves de una mala gestión, una citación del Congreso y órdenes judiciales que le prohibían interferir en las operaciones de las redes y los beneficiarios que supervisaba.

De ser confirmada por el Congreso, Bennett heredaría algunas controversias de la era Pack en la agencia, incluida una investigación de tres expertos independientes que están revisando numerosas acusaciones hechas por miembros del personal contra la administración anterior de la agencia.

En su nota de despedida a los empleados después de liderar VOA durante más de cuatro años, Bennett destacó el progreso que la agencia había logrado en la creación de medios de noticias digitales competitivos en los mercados extranjeros y en la lucha contra la desinformación. Destacó la cobertura en profundidad de las historias de mujeres y refugiados, y el enfoque en la libertad de prensa en todo el mundo.

Bennett fue reconocida por su "contribución significativa al periodismo" con el premio Cuarto Poder del National Press Club en 2019.

Pero también fue criticada por algunas decisiones durante su tiempo como directora de la VOA, incluida la interrupción de una entrevista en vivo planificada de tres horas con el multimillonario exiliado chino Guo Wengui en 2017. Bennett destituyó o sancionó a varios empleados del Servicio en Mandarín involucrados en la entrevista, lo que provocó un proceso de demandas legales que ya se han resuelto.

En 2018, despidió a 15 miembros del servicio en idioma hausa luego que se descubriera que habían aceptado dinero en efectivo de un político nigeriano.

El expresidente Trump también criticó a Bennett por la cobertura de noticias de China por parte de la VOA. En respuesta, Bennett defendió a la agencia y dijo que la VOA "se esfuerza por realizar informes objetivos basados en hechos que no amplifiquen el mensaje de nadie".

Antes de llegar a VOA, Bennett estuvo en la gerencia de Bloomberg News, The Philadelphia Inquirer, Lexington, Kentucky, Herald-Leader y The Oregonian, de Portland. Antes de eso, fue reportera y escritora en The Wall Street Journal y The Washington Post.

Compartió el Premio Pulitzer de 1997 con sus colegas del Journal por su cobertura de la pandemia del SIDA, que incluía temas médicos, sociales y de negocios.