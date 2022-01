Joven de 18 años acusado de sedición por el 11J enfrentará un juicio sin testigos de la defensa, denunció su madre

El juicio al joven Brandon David Becerra Curbelo, arrestado con 17 años de edad por manifestarse el 11 de julio de 2021, en La Habana, será el próximo lunes, 17 de enero, y sin la presencia de los testigos de la defensa.



“Solo a él le denegaron los testigos, no citaron a los testigos de él, que tenía tres, no los aceptaron. Dicen que como los juicios están siendo privados, y [solo permiten la presencia de] un solo familiar, y hay Covid, pues en eso se apoyan. No hay testigos”, dijo a Radio Martí su madre, Yanaisy Curbelo.

Según la mujer, Becerra Curbelo se encuentra recuperándose de la hepatitis que padeció hace pocas semanas, en la prisión "Jóvenes de Occidente", en el Guatao, donde permanece encarcelado.

Yo tuve visita con él el día 7 (…). Verdaderamente, está más repuesto, ya no está amarillo, y ya regresó a su compañía, lo vi de salud bien”, afirmó.

La madre del acusado denunció la desinformación sobre el proceso judicial que sufren los reos, sus familiares y hasta los abogados encargados de defenderlos.

“Cuando llamé al abogado me dijo: ‘tengo una llamada de Fiscalía, y ahora voy a ver, porque me entero por ti’. El abogado no sabía nada. Yo no puedo creer que le hagan el juicio y no le avisen ni al abogado. Así ha pasado todo con lo del niño, cada vez que lo han transferido, cada vez que ha estado enfermo, él [abogado] se ha enterado por mí.

Brandon David Becerra Curbelo enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel por el delito de “sedición”. El encausado, de 18 años de edad, fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa, en el municipio 10 de Octubre, en la capital cubana. Lo esposaron, le quitaron el móvil y se lo llevaron, según contó su hermano, de 12 años, testigo de los hechos.

En un inicio, fue acusado de desorden público, propagación de epidemias y atentado, luego se sumó el delito de sedición, que lo pone en peligro de pasar en la cárcel la misma cantidad de años que ha vivido hasta ahora.

“Dice la policía que él tiró piedras a las patrullas, que él viró las patrullas y él no hizo eso porque, primeramente, él no sale en ningún video haciendo eso, él se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene ese expediente”, aseguró su madre en octubre pasado a Radio Martí.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)