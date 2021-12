"Mamá, parece que tengo Hepatitis o Leptospirosis", joven preso del 11J cumple 20 días sin atención médica

Brandon David Becerra, joven de 18 años preso por manifestarse el 11 de julio en La Habana, se encuentra desde hace más de 20 días enfermo en la prisión de El Guatao sin recibir atención médica.

Su madre, Yanaisi Curbelo, quien se encuentra muy preocupada con esta situación, lo ha denunciado a través de Radio Martí.

“Todavía no se sabe porque no lo han llevado a un médico no he han dado un ‘conduce’ y entonces, él me dice: ‘mamá, parece que tengo Hepatitis o Leptospirosis’, que todavía no hay nada confirmado, porque él tiene los síntomas, pero, como tal, no le han hecho ningún análisis ni le han hecho nada”, manifestó Curbelo.

“Puede ser también que tenga infección en los riñones porque está orinando (de color) naranja”, agregó la madre de Brandon.

Curbelo explicó que el martes fue a la prisión de El Guatao a llevarle unos medicamentos a su hijo quien, la pasada semana, durante la última visita familiar, se veía muy delgado.

“Yo lo veía muy mal, lo veía decaído, hace una semana atrás, más flaquito […] el problema es que tiene muchos vómitos como medio ‘amarillentos’ y él me llama bastante seguido y cuando yo le pregunto, me dice que sigue con los vómitos y que se sigue sintiendo mal”.

Brandon David Becerra enfrenta una petición fiscal de 18 años de cárcel por el delito de “Sedición”.

Curbelo ha intentado tener información sobre la situación de su hijo: “Intenté, pero no me pudieron atender ayer porque el tiempo estaba muy malo, estaba lloviendo y no podía salir, entonces voy a regresar mañana jueves para que me expliquen. Hay que hacerle un análisis porque no se sabe”, explicó.

“Supuestamente, era una mala digestión, dice que varios ‘amiguitos’ de él están así, igual, y que los han mandado a comer dulce. No hay una mejoría, no hay nada, Ya está preso, por lo menos, que lo atiendan como es”, sentenció Curbelo.