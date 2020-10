Joshua Hodges nuevo encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca

La campaña de reelección de Donald Trump-Mike Pence llega este jueves a Miami a estimular el voto cubano, latino y evangélico en por lo menos cuatro eventos, entre ellos un espacio televisado en el que el presidente responderá preguntas a la comunidad, tal como lo hizo el demócrata Joe Biden hace nueve días.

La campaña republicana en pleno, incluso con la visita de Eric Trump que hablará a los evangélicos y promociona un desfile de barcos en plena semana, evidencia el deseo de conquistar el voto hispano, que según informa hoy el centro de investigaciones Pew, ha llegado a un récord del 17 % del total de votantes registrados en el estado este año.

Con el paz y salvo médico, tras padecer la COVID-19, el presidente Donald Trump estará en la noche en un "town hall" en Miami organizado por la cadena NBC, en el Pérez Art Museum de Miami, en pleno centro de la ciudad.

A 19 días de la elección presidencial, que ya ha comenzado masivamente con la votación por correo, el republicano estará contestando preguntas del público a pocos pasos del Adrienne Arsht Center donde iba a celebrarse este jueves el segundo debate presidencial.

El evento, fue cancelado después de varios tires y aflojes de Trump y Biden que comenzaron con la negativa de Trump, por esos días infectado por el coronavirus SARS-CoV-2, a hacerlo de forma virtual.

Pence en monumento cubano

El vicepresidente de Trump empezará la jornada proselitista más temprano en un monumento en el parque Tamiami, en el oeste de la ciudad, dedicado a los cubanos muertos durante 60 años de dictadura castrista en la isla.

Después, el vicepresidente se dirigirá al evento "Fe en Estados Unidos", en el centro Educacional Lubavitch, en la ciudad de Miami Gardens.

Al tándem Trump-Pence se une además Eric Trump, quien también va a impulsar la reelección de su padre en el evento "Evangélicos por Trump", en la megaiglesia Segadores de Vida, en Southwest Ranches, área aledaña a la ciudad de Weston, en el condado de Broward, y con gran población de venezolanos.

Eric Trump igual ha invitado a través de la redes sociales al desfile de embarcaciones que se han vuelto muy comunes en el sur de Florida entre los seguidores de Trump durante los fines de semana.

Esta vez la "parada" será en la ciudad de North Miami, al comienzo de la tarde, como lo informó en su cuenta de Twitter.

Entre tanto el demócrata Biden, que ayer martes estuvo de visita por tercera vez en Florida, con sendos eventos en las ciudades de Miramar y Pembroke Pines, estará en un encuentro comunitario en la ciudad de Filadelfia.

Biden participó el pasado 5 de octubre en un "town hall" similar al que tendrá Trump este jueves, en el mismo lugar, y con las mismas medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas.

En esa ocasión, el demócrata dejó claro que no tiene nada de "socialista o comunista" como dice la campaña de Trump en Florida para que los cubanos y venezolanos exiliados no voten por él.

"Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me he enfrentado a los Putin del mundo. Me he enfrentado a todos estos dictadores. No he sido acogedor con ellos (...) Soy el tipo que les hizo saber que esto se para aquí. Esto va a parar conmigo. Se va a detener conmigo como presidente", agregó.

Casi dos millones ya votaron en Florida

Ambos candidatos han reforzado durante los últimos días su campaña en Florida, que aporta 29 votos electorales de los al menos 270 que necesita en candidato para llegar a la casa Blanca y da la victoria indistintamente a republicanos o demócratas.

La elecciones, que serán el próximo 3 de noviembre, han comenzado sin embargo, con votación temprana en algunos estados y especialmente con el voto por correo.

En Florida hasta este miércoles han votado 1,9 millones de personas, entre ellos 967.088 demócratas, 564.455 republicanos, 363.764 independientes y 21.778 de otros partidos menores, según la división de elecciones de Florida.