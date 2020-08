Inmigrante cubano dueño de restaurante en Kentucky denuncia amenazas de Black Lives Matter

Más de 100 miembros de la comunidad cubana de Louisville, en Kentucky, se reunieron el domingo en La Bodeguita de Mima en apoyo al dueño de ese restaurante, un inmigrante de la isla que dice haber sido amenazado por los manifestantes de Black Lives Matter.

Fernando Martínez, socio del Olé Restaurant Group, fue uno entre docenas de dueños de negocios en esa ciudad que recibió una carta de los manifestantes en la que demandan mayor diversidad en el área, reportó el diario local Louisville Courier-Journal.

De acuerdo con el diario, los manifestantes le dijeron a Martínez que pusiera la carta en la puerta de su negocio para que "su negocio no se j...".

Martínez denunció la amenaza en un video publicado en su cuenta de Facebook, en el que afirma que las demandas de la carta son comparables a "tácticas de la mafia" utilizadas para intimidar a los dueños de negocios en el área.

Tras ser confrontado por uno de los manifestantes frente a su negocio, el cubano respondió: "Si usted y yo podemos sentarnos como seres humanos que somos, sin gritarnos el uno al otro, sin ofendernos, podemos llegar a un acuerdo".

Martínez añadió que se sintió amenazado por la forma en que las demandas fueron entregadas. "¿Cómo la destrucción de nuestro negocio traerá justicia?", se cuestionó.

"La Bodeguita está abierta a todos. Si eres gay, este es tu hogar. Si eres negro, este es tu hogar. Si eres blanco, este es tu hogar. Si eres humano, este es tu hogar", dijo.

Martínez aclaró que no está en contra del movimiento BLM. "Esta no es una pela racial", afirmó, según el reporte del Courier-Journal. "Necesitamos unirnos como comunidad. No somos enemigos de la comunidad negra. Somos todos personas y venimos en todos los colores".

El cubano, que llegó en una balsa a las costas de Florida a los 18 años de edad en busca del sueño americano, y escapando del socialismo, dijo que vino aquí a trabajar. "Somos soñadores, somos personas que amamos la libertad y amamos a este país", subrayó.

También rechazó las acusaciones de intolerancia y racismo de que fue objeto: "¿Cómo puedo ser llamado intolerante y racista cuando mi familia es negra, cuando mi hijo es gay? (...) Soy el orgulloso padre de un hijo gay y voy a luchar por él contra cualquiera".

Las manifestaciones de apoyo también abundaron en las redes sociales. "Cuentan con mi apoyo 100%. No al chantaje, no a la extorsión, no al comunismo", escribió en Facebook Alexander Arce, superintendente de proyectos en MVGroup USA.

"Bravo Sr. Martínez por no inclinarse ante la mafia. Millones de nosotros lo apoyamos, incluso si muchos de nosotros tenemos miedo de hablar. ¡Tú no tienes miedo! Que seas un brillante ejemplo para todos nosotros. Me has inspirado a hablar y defender la justicia. ¡Justicia real, no justicia social!", comentó un usuario identificado como Scott Italiaander.

"Este es un gran restaurante! Tengo muchas ganas de cenar allí esta semana. También voy a dejarle un regalo al dueño ... él es un verdadero estadounidense, una inspiración para todos nosotros ... ¡Patrocina a La Bodequita de Mima!", señaló Corbin Seavers.