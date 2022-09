Hospitalizan a profesor cubano preso político tras prolongada huelga de hambre

El profesor y activista Pedro Albert Sánchez, quien iniciara una huelga de hambre y sed el pasado 13 de septiembre, fue trasladado el martes desde la prisión de Valle Grande hacia la sala de penados del hospital nacional en La Habana tras agravarse su situación de salud.



Su hijo, Mario Alfredo Albert, recibió el miércoles una llamada de una persona que, en su opinión, es un oficial o un médico que lo está atendiendo en estos momentos.



“Me llamaron ayer del hospital, es un médico o un oficial que lo está atendiendo a él ahí; no me dijo el nombre ni nada, me dijo que era un doctor que lo estaba atendiendo a él ahí, en la Sala de penal; me dijo que estaba bien, que había conversado mucho con él, que era una persona muy inteligente; que mi papá era una persona muy educada”, explicó el hijo del profesor Albert.



“Hay que hacer algo, porque el viejo no se nos puede morir” sugirió durante la llamada el supuesto doctor, a lo cual el joven respondió: “Bueno, está en manos de ustedes que negocien y que hablen con él, porque ya […] yo hablé con él bastante. Ese problema es de ustedes y debe ser responsabilidad de ustedes. Y me dijo: no, no, eso no va a pasar”, argumentó el joven Albert.

Albert Sánchez, paciente oncológico que tras declararse en huelga de hambre fue llevado a una celda, aislado del resto de la población penal, continúa su huelga, aunque, en este momento, según las autoridades, está siendo hidratado.

“Él sigue en huelga, él lo que sí está es tomando agua, lo que no está es comiendo. Entonces, el médico me dijo que, si él se agravara, había que pasarlo a terapia. Entonces, ahí es otro procedimiento, que parece que es el de los sueros forzosos, que ellos me dijeron que ellos me avisan”, dijo el hijo del profesor.



“Mi papá pide la libertad de los presos políticos, está en huelga porque no ha sido escuchado”, precisó.

“Ellos querían hacer una dinámica con él, que es tratar de convencerlo, y yo les dije que no, que yo no voy a ir a ninguna dinámica, porque sería como traicionar los principios de mi papá, ¿me entiende? Mi papá tomó esa determinación y está haciendo esa huelga, en parte, porque no ha sido escuchado, porque lo tienen ‘botao’ en una prisión ahí, y no le interesa a nadie", subrayó el joven.



"Que lo convenzan ellos, que hablen con él ellos, que son los que lo tienen preso, yo no lo tengo preso a él”, sentenció.



Albert Sánchez primeramente fue detenido por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, y arrestado nuevamente por anunciar que se sumaría a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, programada para el 15 de noviembre de 2021 e impulsada por la plataforma ciudadana Archipiélago.



El educador había expresado en las redes sociales que realizaría, el 8 de noviembre, la caminata, desde la estatua del Caballero de París, en La Habana Vieja, hasta el Parque del Quijote, en el Vedado. En aquel entonces, dijo que lo haría “por la libertad de pensamiento, de expresión y manifestación”.



Su caso está pendiente y documentado en el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.