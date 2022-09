Se deteriora salud de profesor cubano en huelga de hambre en prisión (VIDEO)

Autoridades de la prisión de Valle Grande, en La Habana, intentan convencer al profesor y preso político Pedro Albert Sánchez para que abandone la huelga de hambre que lleva a cabo desde hace 6 días, en medio de preocupaciones de sus familiares por el deterioro de su salud.



Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que su padre, de 66 años de edad, presenta algunos padecimientos de salud que pudieran agravarse en medio de esta situación.

"Ayer fui a la prisión y vi ahí al señor que estaba de guardia, al superior de ahí, hablé con él y me dijo que papi estaba en la celda, que estaban tratando de hablar con él, a ver si desistía de la huelga. Ellos están tratando de darle una psicoterapia a ver si sale de la huelga. Pero no, el hombre no desiste", explicó el hijo del profesor.

Albert lleva este lunes casi una semana sin consumir alimentos, desde el pasado 13 de septiembre, en que se declaró en huelga de hambre.

"Cuando deciden plantarse, los presos pierden el derecho al teléfono. Es como un acto de rebeldía, ¿me entiendes? Y entonces ellos (los carceleros) los pasan a una celda aislado, aunque me dicen que debido a la edad que tiene, y las enfermedades que presenta, tienen a una persona que está constantemente con él", señaló Mario Alfredo.

El joven no sabe si esa persona es un médico, u otro personal de salud. Visiblemente preocupado, añade que el estado general de su padre, su fuerza, debe ir decayendo con el pasar de los días.

"Papi padece de colitis, ulceración crónica y fue paciente de cáncer de próstata. Eso lleva un tratamiento, que tiene que estar siguiendo constantemente, cada dos o tres meses, y por supuesto que nada de eso se lo han hecho (en prisión)", subrayó.

Sobre la decisión de parar la huelga, el joven dijo al oficial de guardia en Valle Grande que eso estaba en manos de ellos, y de su padre.

"Yo le dije (al oficial) que ya yo no tenía más nada que hablar, que quien tenía que negociar eso con él, lo que él está exigiendo, es la Seguridad del Estado. Él exige la liberación de todos los presos políticos que están presos injustamente", concluyó.

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) señaló que la protesta del profesor Albert llegará esta vez "hasta las últimas consecuencias". En un comunicado publicado el sábado, OLA cita declaraciones del activista Claudio Gaitán Garmendía, quien ha denunciado el caso en las redes sociales.

“Pedro hace semanas decidió no hacer llamadas ni tener visitas, como otra forma de protesta, ya que nota como sus reclamos quedan en la nada. A raíz de esto nos ha sido imposible hacerle llegar varios mensajes enviados por ustedes”, relató Gaitán.



​“Ante esta situación, su hijo llegó a él. Pedro le hizo saber que estaría en huelga de hambre y sed desde el 13 de septiembre del 2022 hasta las últimas consecuencias. Otra cosa le dijo Pedro a su hijo, sabiendo que ‘Abelito’, [agente] de la Seguridad de Estado, intentaría persuadirlo como en otras ocasiones. Avisó que no se gastarán recursos públicos, y que hablarán directamente con su hijo, únicamente para entregarle su libertad”, añadió el activista.

El hijo menor del preso político, Pedro Antonio albert, exigió fe de vida de su padre en una directa en Facebook el viernes pasado: "Mi papá se va a morir. Está en huelga de hambre hace dos días. No come, no toma agua. Ya ha hecho tres huelgas allá adentro. Tanto mi hermano como yo estamos desesperados, sabemos que cuando mi papá toma una decisión no hay quien se le atraviese, no hay quien intervenga, no hay quien le haga cambiar de idea”, afirmó.

Albert Sánchez fue detenido en noviembre de 2021, cuando se disponía a realizar una caminata en solitario en apoyo a la plataforma Archipiélago y la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N. Desde entonces permanece encarcelado, sin ser llevado a juicio, y acusado de desorden público.

Durante varias décadas, se desempeñó como profesor de Matemática y Física en preuniversitarios de La Habana y Pinar del Río.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)