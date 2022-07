Hospitales colapsados, falta de higiene y de recursos para enfrentar creciente epidemia de dengue hemorrágico en Cuba

Se agrava la crisis epidemiológica en Cuba, mientras que continúan los prolongados apagones, alertan a Radio Televisión Martí médicos y residentes desde varias provincias en la isla.



Ya son varios los hospitales que están colapsados por la cantidad de pacientes que arriban, mientras que la estatal Unión Eléctrica de Cuba, informó que continuaran las afectaciones en el servicio por el incremento del déficit de generación de energía.



En Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz, describe la situación epidemiológica.



“Realmente hay muchos casos, hay dengue hemorrágico, faltan las jeringuillas, no hay soluciones parenterales y hay crisis con los reactivos para diagnosticar el covid-19 y también el dengue, y ahora con los apagones tan frecuentes, sobre todo en las noches, no se tienen ventiladores y no hay mosquiteros tampoco”, explicó el galeno.



Desde Holguín, las autoridades ya habilitaron el hospital Clínico Quirúrgico por el aumento de los casos de dengue, pero hay otras enfermedades, nos cuenta el traumatólogo Ramón Zamora.



“Ya con patologías cruzadas, en este caso con la leptospirosis, se suman los micro vertederos en toda la ciudad, tampoco fumigan, y esta es la parte más preocupante para los holguineros porque el sistema no hace absolutamente nada”, advirtió Zamora.



El médico Roberto Serrano en Songo la Maya, nos dijo que no hay recursos ni para las personas ingresadas en centros hospitalarios.



“Esa salida que teníamos nosotros de ingresar el paciente para que allí recibiera tratamiento, bueno ya eso se perdió, en los hospitales no hay absolutamente nada, los apagones son diarios”, recordó Serrano.



El diario oficialista reconoció limitaciones con los insecticidas y el combustible en Sancti Spíritus y desde el territorio comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.



“La situación con las aguas albañales, de todas las fosas que vierten cuando llueve, ya en el día de ayer volvieron nuevamente los apagones y en los hospitales no hay ni termómetros”, dijo el comunicador.

Diazniurka Salcedo, reside en Alquízar, provincia de Artemisa, donde el cuadro epidemiológico es complicado.



“Aquí faltan insumos médicos, no hay una duralgina, sumado a los apagones y la falta de combustible para fumigar”, destacó la activista.



Los Arabos, en Matanzas sufre un fuerte brote de dengue, reporta el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo.



“La situación es crítica, el brote de dengue hemorrágico sobre todo es bastante grande, al límite que el hospital de Colón, Mario Muñoz Monroy colapsó sus capacidades y tuvo que habilitar la escuela de enfermería y también el anfiteatro del hospital para ingresar pacientes, y en esa instalación no existen reactivos para realizar las pruebas pertinentes para detectar esa enfermedad”, contó el periodista.



En Nuevitas, Camagüey, donde está paralizada la termoeléctrica 10 de Octubre y esta semana sufrió un incendio el hospital municipal, Olainis Tejeda Beltrán, Advirtió.



“Nuevitas es un caos, aquí no han fumigado en lo más mínimo y lo único que dicen es que no hay combustible”, señaló Olainis.



Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes, reacciona a las recientes declaraciones de Mariela Castro, quien culpó a los Estados Unidos, por el brote de dengue que afecta al país.



“Que va a decir esa señora, dónde está la fumigación y dónde está la higiene?, no hay nada, y entonces el otro hablando de que el embargo, que cara tienen esa gente por Dios!”