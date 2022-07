Cubanos se sienten desamparados por el régimen ante la crisis epidémica

Mientras las autoridades sanitarias de Cuba continúan exhortando a acudir ante los primeros síntomas de dengue a los servicios de salud para evitar entrar en el estado crítico de la enfermedad, cubanos residentes en la isla se quejan de que, precisamente al llegar a estos servicios, la atención que reciben es precaria y no existen los medicamentos y reactivos para un diagnóstico certero.



En muchos casos, la incertidumbre prevalece ante la duda de si están enfermos con Covid-19 o el dengue. Así lo dijo a Radio Martí, desde Camposano, en Jovellanos, Matanzas, la activista Ania Zamora.



“Claro que eso no lo van a determinar, eso no se va a saber. El año pasado, cuando estuvimos ‘así’ (bajo la pandemia), aparecieron los test rápidos, entonces se hacían los test rápidos y se descartaba la posibilidad de la Covid, pero ahora no", explicó Zamora.



"Entonces", añadió, "dicen que es dengue, que al quinto o sexto día brota una erupción, pero yo no he visto erupción alguna y aquí hay muchas personas que están así y tampoco han tenido la erupción".



"Sigo recalcando que la situación está crítica y ellos (el régimen) no tienen nada en los hospitales ni en los policlínicos, ni han fumigado ni han hecho nada. Los apagones se incrementan”, afirmó Zamora.

En medio de una compleja situación epidemiológica causada por el dengue y la permanencia de casos de Covid-19, se suma en Cuba la alerta por Leptospirosis, enfermedad de origen bacteriano que se transmite por la orina de animales infectados.



En la provincia de Camagüey, el Ministerio de Salud Pública envía un mensaje a la población para "desratizar las viviendas", es decir, eliminar a los roedores y los micro vertederos de las comunidades.



Por otra parte, las autoridades de salud apuntan a la eliminación de los focos del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue, pero, según la activista María Elena Mir Marrero, "toda Cuba es un vertedero, desde Guanabo a La Habana".



“No es la localidad ésta, es el país que está inmerso en charcos de agua, en desagües de fosas de aguas albañales completamente, y el mosquito, la larva, se crea ahí. A todas estas cosas, le pones también que no podan los árboles, ni las matas, que las hierbas están en la calle hasta la cintura; entonces, todo esto crea la situación epidemiológica que hay en Cuba en estos momentos”, enfatizó la activista.

(Con reportaje de Ivette Pacheco para Radio Martí)