FNCA tacha de falsa y difamatoria campaña del régimen cubano para desacreditar la marcha del 15N

“Esto es totalmente falso y lo sabe muy bien el régimen, que conoce y le teme al carácter genuinamente autóctono de estas manifestaciones que solo responden al ansia de libertad, de respeto, justicia y bienestar de un pueblo que lleva ya más de seis décadas de represión y miseria, de mentiras y promesas incumplidas”.

Así respondió la Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA), con sede en Miami, Florida, a lo que ha calificado de infundios que algunos medios a fin al gobierno de Cuba han divulgado, y que intentaron vincular a la mencionada organización con el joven dramaturgo Yunior García Aguilera, promotor de la Marcha Pacífica por el Cambio, programada para el próximo 15 de noviembre a nombre de Archipiélago, grupo de la sociedad civil independiente en la isla.

“Desde que fue anunciada la marcha de protesta popular, ahora prevista para el 15N, el régimen castro-comunista ha comenzado una campaña de injurias y difamación contra sus organizadores, tildándolos de “mercenarios” y vendidos a la “mafia” de Miami. Esto no es nada nuevo, por más de seis décadas esa ha sido su arma favorita en adición a la más sórdida y despiadada represión, siempre que ha surgido un movimiento de repulsa contra este. Como en ocasiones anteriores, el régimen y sus adláteres acusan a la Fundación Nacional Cubano Americana, junto a otras organizaciones de la diáspora, de incitar y organizar estas protestas populares”, consideró la Fundación en un comunicado.

La semana pasada, la corresponsal de la cadena Telesur en La Habana, Fabiola López, intentó vincular al activista con la FNCA, preguntándole sobre ciertos consejos publicados por dicha organización en las redes sociales en cuanto a la marcha del 15 de noviembre, a lo que el joven dijo no tener conocimiento.

“De lo que sí pueden estar seguros es que encontrarán a la FNCA en causa común con todos aquellos, cubanos o extranjeros, que busquen abrirle al pueblo cubano caminos de solidaridad que conduzcan a una incruenta transición hacia la democracia, la justicia y la paz para todos, y por el bien de todos los cubanos”, manifestó la organización en el comunicado, que firma su director, José Pepe Hernández.

La Fiscalía General de la República ha declarado la marcha del 15N ilegal e hizo conocer a los organizadores que, de llevar la iniciativa a vía de hecho, serían acusados y juzgados.

En una reciente entrevista con Radio Martí, García Aguilera opinó que el "apercibimiento" que hizo público la Fiscalía es "un guion que ya estaba escrito", y en el que solo cambiaron el nombre de cada uno de los promotores de Archipiélago que fueron citados, justo como sucedió con la nota oficial con la que las autoridades les comunicaron sobre la prohibición de la marcha del 15N.

"A ellos les han bajado un documento y en las fiscalías, donde nos han citado, han leído exactamente lo mismo. Eso indica de manera obvia, sin lugar a ninguna duda, que es un falso mito, que nadie más podrá defender, el tema del Estado de Derecho. En Cuba no existe separación de poder, hay una dictadura, pero de las más descaradamente... No sé ni qué palabra usar, porque no me gustaría ser ofensivo, pero es que no encuentro otra manera de verlo", dijo el dramaturgo.