Fiscalía pide 12 años de prisión contra joven manifestante del 11J en Camagüey

El joven Maikel Porro Leyva, quien participara en las protestas del 11 de julio en Camagüey, podría pasar 12 años en prisión por los cargos de desorden público y atentado, según ha informado la abogada del caso a su familia.

Su madre, Denny Leyva, explicó a Radio Martí que en contra de su hijo, de 33 años, se ha sumado como agravante una investigación por presunto proxenetismo.

“Ahora ellos me refieren que está siendo investigado por proxenetismo por su forma y estilo de vivir y, entonces, todo el mundo me dice que va a revisar el caso y nadie me da respuestas”, dijo la mujer.

La madre de Porro Leyva señaló, además, que sostuvo una conversación con la oficial de instrucción que está a cargo del caso, y ésta le dijo “que eso no eran antecedentes penales, que solamente era una investigación por el modo y estilo de vivir" de su hijo.

"Mi hijo no tienen ningún modo, ni estilo de vivir, pues mi hijo no tiene casa, no tiene carro; tiene una motorina y vive conmigo”, argumentó la madre del joven.

De acuerdo con lo dicho por Denny Leyva, su hijo alquila dónde vivir “cuando tiene una novia por ahí, pero nada más, no tiene un modo (de vida) alto”. Alegó, además, que tiene familiares cercanos viviendo fuera de Cuba, que la ayudan económicamente, pero no es nada que alcance para tener un estilo de vida llamativo.

Cuando la policía política se presentó donde viven alquilados Maykel Porro Leyva y su pareja sentimental, al no estar presente el joven, se llevó detenida a su novia, quien no participó de la manifestación. Como resultado, su hijo “se entregó voluntariamente, diciendo que él no había hecho nada malo, y no tenía nada que temer”.

Maikel Porro Leyva estuvo detenido durante 23 días, al cabo de los cuales fue trasladado a Kilo Ocho, la prisión de mayor rigor de Camagüey. Desde allí, le dijo a su madre por vía telefónica que "pensaba que los 12 años que le estaban pidiendo era por proxenetismo, y que pidió las pruebas de ‘eso’. Entonces, la abogada dijo que el proxenetismo es como un agravante, pero que los 12 años son por desorden público y atentado”, concluyó la madre.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)