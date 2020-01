"Facundo" confirma su expulsión y dice que hace tiempo quieren destruir "Vivir del Cuento"

El actor que encarnaba el personaje de Facundo en el popular programa Vivir del Cuento ha confirmado que lo expulsaron de la televisión cubana, pero sin revelar los motivos, y dijo que quienes tomaron la decisión “quieren, hace mucho tiempo, […] destruir el programa”.

En un mensaje publicado la noche del miércoles en su página de Facebook Andy Vázquez ruega a los seguidores de Vivir del Cuento que cese “la oleada de comentarios y ataques a nuestro querido Pánfilo”, refiriéndose al actor Luis Silva, y subraya que fue él mismo quien les pidió a Silva y al resto del equipo que no dejen de hacer el programa.

“Les pido desde el fondo de mi corazón que lo apoyen”, escribió Vázquez. “Ya Facundo no estará más, pero ninguno de los integrantes de ese colectivo tiene absolutamente la culpa, me defendieron a capa y espada sin lograr que quienes verdaderamente tienen la culpa cedieran y rectificaran que mi separación definitiva del programa era una completa injusticia”.

Al mediodía del jueves, el mensaje había provocado ocho mil reacciones, había sido compartido casi 2,300 veces, y tenía 1,727 comentarios.

Han acusado a Silva de no defenderlo y le han dicho que no debía haber dejado que lo expulsaran de la televisión cubana, manifiesta Vázquez en Facebook.

“Amigos, él sí lo hizo”, destaca el intérprete de Facundo. “Luis Silva y nuestro director Ignacio Hernández, los dos. A Silva y a Nachy les debo la entrada al programa y todo lo que allí aprendí. Ellos son mis amigos, somos una familia. Lucharon lo que nadie puede imaginar por mi permanencia en Vivir del Cuento”, aclara Vázquez.

Fue el mismo día en que le notificaron la expulsión cuando él les pidió que no dejaran de hacer Vivir del Cuento, indica. “Porque no les pueden dar el gusto a los que quieren, hace mucho tiempo, que salga del aire el programa más popular de Cuba”, escribe el actor.

Vázquez lamenta que hayan ofendido a Silva en las redes sociales, que lo hayan amenazado y le hayan dicho “cosas muy feas”, cuando se trata de alguien que lleva 11 años dedicados a Vivir del Cuento.

“Lo he visto llorar, sufrir cuando algo nos ha quedado mal”, escribe el actor censurado. “Y disfrutar como un niño cuando quedan bien las cosas. No hay quien coja más lucha con el programa que él. No es justo que ahora su público, nuestro público, que tanto amamos, lo esté atacando de esa manera. Somos excelentes amigos y lo seguiremos siendo”.

Al final de su mensaje, antes de despedirse con “un abrazo a todos”, Vázquez pide de favor a los seguidores del programa que no ofendan más a Silva/Pánfilo, alguien que, dice, lo ha dado todo por su público, y pide que “no le demos el gusto” a quien sea que mueva los hilos de la censura.

“Los tendré siempre en mi corazón y ustedes apóyenlos para que sigan divirtiendo a todos los cubanos en cualquier parte del mundo”, concluye Vázquez.