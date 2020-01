Cobran fuerza las peticiones de reincorporar el personaje de Facundo a "Vivir del Cuento"

La ausencia de un célebre comediante en el programa humorístico más popular de la televisión cubana, Vivir del Cuento, ha desatado reacciones de indignación en las redes sociales y peticiones de que los propios actores del espacio exijan reincorporarlo al equipo.

Andy Vázquez, que interpreta al acartonado Facundo Correcto, presidente del Consejo de Vecinos del barrio, y también a Bienvenido y Aguaje, no apareció en la emisión del lunes, la primera después de un receso del programa. Luis Silva, que encarna a Pánfilo, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el cual le decía adiós a Vázquez.

“Ya está el nuevo capítulo de Vivir del Cuento (Lamentablemente, y después de tantos años de trabajo, sin la presencia de Facundo, un gran amigo que se extrañará muchísimo por su gran talento)”, escribió Silva.

Las reacciones no tardaron en aparecer. “Pánfilo debería suspender el programa hasta que reintegren a este actor”, escribió en Facebook Alain Lago-Vera.

Aunque Silva no explica por qué, aparentemente la salida del popular actor se debe a un video en el cual Vázquez –personificando a Facundo— comenta los disturbios en la apertura del Mercado de Cuatro Caminos en noviembre.

La inauguración fue todo un acontecimiento, dice el personaje, que destaca la disciplina, el entusiasmo y “la contentura” de la población, antes de explicar por qué cerraron el mercado: cada persona podrá ir una sola vez al mes, y le tocará, como hacían en los años 70 con la venta de juguetes, un básico, un no básico y un dirigido.

“El básico va a ser algún cárnico en el que usted puede escoger pollo, cerdo o carnero”, explica Facundo. “El no básico […] entre detergente, frazada de piso y puré de tomate, y el dirigido […] entre espárragos, aromatizante y suavizador de ropa. Así que usted se planifica una vez al mes; vamos a hacerlo por municipios”.

Dice esperar que todos “estén contentos con estas nuevas medidas”, y cierra con una frase tipo eslogan: “Siempre pensando en ustedes”. El video forma parte de Las chivate-rías de Facundo, y continúa disponible en Facebook en la página oficial de Vázquez, que tiene 113,800 seguidores.

“¿Por esa bobería? ¡Pero si se han dejado caer en el programa de los lunes sutilezas peores!”, escribe en Twitter Erich García Cruz. “No sé ni qué decir la verdad. Qué vergüenza”.

En Facebook, el humorista Otto Ortiz se solidarizó con el intérprete de Facundo y convocó una campaña en defensa del actor. “Para este 2020... Todos somos Andy Vázquez. ¿Quién se suma?”, escribió.

En la página de Silva/Pánfilo puede verse otro video, con fecha marzo 17 de 2018, bajo el título de “Para atrás no viro”. Vázquez no está personificado como Facundo y, luego de una introducción que hace pensar que “se queda en Miami”, llega al punto de la broma: no volverá con una mujer que lo ha traicionado.

Asimismo, en su propia página, Vázquez publicó el 19 de diciembre un video en el cual desmiente rumores de que hubiera decidido quedarse a vivir en Estados Unidos.

Una de las reacciones, aparecida en la cuenta de Facebook Nosotros Tres, muestra cuatro Facundos alrededor de una mesa. Uno dice: “Tenemos que prohibir ese personaje porque nos representa de una manera falsa y distorsionada. ¿Entendido?” Los tres restantes responden: “!Positivo!”

El mensaje donde Silva/Pánfilo anunciaba la salida de Vázquez remite a la copia del programa del lunes en YouTube. En la conversación inicial con Pánfilo, Ruperto --interpretado por Omar Franco--muestra los letreros que se ha puesto en tres bolsillos del pantalón donde guarda cada una de las monedas circulantes en el país: los pesos cubanos (MN) son las balas salva, los pesos convertibles o CUC son las balas trazadoras, y los dólares son los misiles.

“Los dólares o euros”, comenta Pánfilo. “Estos sí tienen poder de fuego”, asegura Ruperto.

“Es uno de esos pocos programas que en la televisión cubana sigue teniendo audiencia, en un país donde cada vez la gente se refugia más en el contenido audiovisual a la carta […] del denominado paquete”, dijo Yoani Sánchez el martes en su cafecito informativo Ventana 14.

En la emisión del lunes apareció un nuevo personaje en sustitución de Facundo: "Felipe Recio", que encarna el actor Miguel Moreno Rodríguez.