Expulsan del trabajo al médico holguinero Manuel Guerra, uno de los organizadores de la marcha del 15N (VIDEO)

El médico cubano Manuel Guerra, uno de los coordinadores de la plataforma ciudadana Archipiélago, organizadora de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre, fue expulsado de su centro de trabajo por sus ideales políticos, según denunció él mismo en un video publicado en redes sociales.



El Dr. Guerra llevaba dos años trabajando en la Dirección municipal de Salud Pública de Buenaventura, actual municipio Calixto García, en Holguín.

"Pues nada, me quitan el puesto laboral, que si me quiero mantener trabajando es a disposición de para donde me manden. Ya habían demorado demasiado en hacerlo", denunció el opositor.

Durante su despido, los directivos no solo le dieron a entender que se fuera del municipio, si no que lo "invitaron" a salir del país, pues "ya no está regulado".

"Ayer le quitaron la categoría de docente a un ingeniero, hoy están separando a un médico de un centro laboral para ponerlo donde ellos quieran”, dijo el joven quien ha sido víctima de acoso y detenciones arbitrarias en varias ocasiones tras denunciar en redes sociales la realidad del país.

El médico dijo que su despido se venía venir, y había tardado mucho en suceder. "¿Hasta cuándo vamos a aguantar que los mafiosos estos hagan lo que quieran?, ¿hasta cuándo vamos a aguantar tanta injusticia?, se preguntó.

El galeno ha sido víctima de acoso y detenciones por decir lo que piensa. Recientemente fue detenido en un punto de control policial de Holguín y traslado al Centro de Instrucción Penal de esa provincia, donde fue multado y procesado por desacato tras un altercado con un oficial durante su arresto, cuando trataba de grabar con su teléfono y dejar constancia del suceso, lo que provocó que fuera esposado con fuerza y acosado verbalmente.