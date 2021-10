"Díaz-Canel Sin--o y Putin ju...o": la protesta política en el territorio de lo obsceno 

Hace más de dos décadas, en 1999, en el encuentro anual de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana (Association for Study of the Cuban Economy ASCE) la ponencia de Fuentes con el sugestivo título de “De Pajarito a buscaextranjero.com: Explotación y rentabilidad del negocio sexual (From Pajarito to buscoextranjero.com: Exploitation and Profitability in the Business of Sex)” no fue publicada porque la autora se negó a quitar las palabras que eran considerabas por los editores como ofensivas. Fuentes recuerda que solo dos académicos, Juan Carlos Espinosa y Madeline Cámara, defendieron la libertad de exponer las voces en toda su dimensión en el trabajo investigativo.

Años atrás, el diario The New York Times publicaba un artículo con el provocativo título de “En defensa de las groserías”, donde su autora, Kristin Wong, mencionaba situaciones sociales donde las malas palabras sirven como "método conectivo” y que cada generación cuenta con su propia jerga, “que incluye las obscenidades”.