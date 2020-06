ETECSA anuncia afectaciones en servicios y los usuarios protestan

La monopolista Empresa de Telecomunicaciones del régimen comunista de Cuba, ETECSA, informó a sus clientes que desde este martes 2 de junio y hasta el sábado 6 de junio , estarán realizándose trabajos en las redes de telecomunicaciones.

Por tal motivo, durante el horario de la madrugada de estos días, los usuarios pudieran percibir afectaciones en el acceso a los servicios de conexión a Internet por las diferentes vías, es decir, wifi, nauta hogar o datos móviles, agrega la nota de la empresa.

Pero la respuesta de los usuarios no se hizo esperar. En la página digital del rotativo Tribuna de La Habnaa, el usuario nombrado Ernesto Alejandro García Puente responde en un comentario a la nota:

"En serio, no tengo nauta hogar ni teléfono fijo desde la mañana de hoy. Y ni fue hasta hace una hora que me dijeron que están haciendo arreglos las demás personas que me atendieron solo me cogían la queja y el reporte.

"ETECSA espero que me dejen un mejor servicio y que todo sea para bien. Pero no maltraten a sus clientes, pues aún siendo la única empresa que brinda este servicio la generación histórica y Martí nos enseñó que todos somos iguales y debemos ser bien atendidos".

En las redes sociales, los reclamos de los usuarios de ETECSA fueron mayores.

ETECSA es constantemente acusada por activistas de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil y personas del pueblo de ser un instrumento al servicio de la Policía Política en la isla.

Durante los primeros días de junio, a pocas horas de la reactivación de la campaña en las redes sociales para exigir a la empresa telefónica "que bajen los precios de la Internet", las activistas cubanas, Omara Ruíz Urquiola y Eralidis Frómeta, denunciaron las maniobras de esa empresa, única de su tipo en Cuba, para impedirles participar en eventos online.