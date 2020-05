ETECSA corta servicio a móviles y nunca responde a los reclamos

A pocas horas de la reactivación de la campaña en las redes sociales para exigir a la empresa telefónica ETECSA "que bajen los precios de la Internet" dos activistas cubanas denuncian las maniobras de esa empresa, única de su tipo en Cuba, para impedirles participar en eventos online.

Omara Ruíz Urquiola y Eralidis Frómeta, activistas residentes en la capital, dijeron a Radio Televisión Martí que esta semana no pudieron participar en los eventos a los que fueron invitadas porque sus teléfonos quedaron sin servicios justo antes de la comparecencia de ellas.

Ruíz Urquiola detectó este jueves que no tenía servicio de datos "precisamente" antes de la transmisión a través de Facebook Live, en la que iba a participar junto a su hermano el científico opositor Ariel Ruiz Urquiola y el activista e influencer Eliecer Ávila, detalló.

Con relación al día de hoy dijo que cuando fue a revisar sobre la una y media ya no tenía datos móviles.

"Iba camino al hospital. A las 2:00 empezaba la presentación de mi hermano en la plataforma de Eliécer Ávila y yo iba a participar con el tema de la presentación de mi caso oncológico, justamente. Yo no me pude conectar, y entonces, sobre las siete de la noche, creo que fue que ya vinieron los datos", explicó.

Tras lo ocurrido llamó al teléfono que está habilitado para este tipo de cosas en ETECSA.

"Le dije a una operadora de nombre Belkys, joven por la voz, mire, por favor, al menos quédese callada si esto es un asunto de la Seguridad del Estado, y ella me responde: yo no sé de qué parámetros usted me está hablando, voy a llamar a mi supervisora, espere un momento. Me dejó en línea. Por supuesto que la supervisora nunca llegó y yo colgué", detalló.

Según Ruíz la operadora de ETECSA se mostró la sacó de paso, bastante ofendida y nerviosa.

"Esto me está sucediendo desde hace mes y pico para acá. Antes no me había sucedido. Me dejan el teléfono, pero me quitan los datos móviles, evidentemente para que yo no participe de algo que está ocurriendo en las redes", dijo.

A juicio de la activista la manera que han buscado para inhabilitarla es retirarle el acceso a la conexión.

Algo similar ocurrió a la activista cubana Eralidis Frómeta entre los días 26, 27 y 28 en que su celular quedó sin servicio "precisamente" en la misma fecha que sesionaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que estaba invitada.

Detalló que el jueves 28 a las 2.00 pm debía participar en una conferencia y "no pude acceder al link que me enviaron para conectarme porque había perdido la conexión a Internet".

Desde el día en que comenzó el evento regional la privaron de seguir lo que estaba ocurriendo en las sesiones y finalmente "no me dejaron participar", señaló Frómeta quien tampoco ha podido en esta semana entrar a su perfil de Facebook porque "al parecer lo tienen intervenido o bloqueado".

Con las restricciones de movimiento por la pandemia es imposible trasladarse a las oficinas de ETECSA para pedir explicación y Frómeta decidió llamar por teléfono pero "nunca respondieron", concluyó.

En los últimos meses los reclamos a la empresa por el mal servicio y por los altos precios de Internet han sido numerosos.En las redes sociales han realizado campañas con la etiqueta “Bajen los precios de Internet” .

Este sábado 30 iniciarán un maratón de tuits hasta el lunes primero de junio. Los activistas que organizan el maratón han pedido a los usuarios utilizar el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet.