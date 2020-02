"Este año va a ser grande", promete líder del Movimiento San Isidro (VIDEO)

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara prometió este martes nuevas obras que reflejen la realidad del país en respuesta a lo que califica como otra arbitrariedad del gobierno: la política de regulados.

Otero Alcántara tenía previsto viajar el lunes a Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, pero desde temprano su vivienda en la calle Damas, entre San Isidro y Avenida del Puerto, en La Habana Vieja, se encontraba bajo vigilancia policial, según dijo el artista a Radio Martí.

"Simplemente ellos decidieron que yo estoy regulado, a su manera y a su forma. Ya ni siquiera al aeropuerto José Martí me dejan llegar. Me sitian todo el barrio y no puedo moverme. Si me muevo... ya tú sabes, me meten preso", explicó.

Lo sucedido este lunes no lo tomó por sorpresa. "En la última detención ya las autoridades me habían advertido que no me permitirían viajar", señaló Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, un proyecto de arte independiente en la capital cubana.

El artista dijo que sobre las 7:30 de la mañana un agente de la Seguridad del Estado tocó su puerta para informarle que no podría salir. "Eran como cinco o seis segurosos con dos patrullas en cada esquina, y ahí estuvieron todo el día como hasta alrededor de la una o dos de la mañana".

"(...) saben que eso es violación de mi derecho de moverme libremente? Yo tranquilo en casa trabajando en nuevos proyectos por la libertad de Cuba.😉

Pd. Espero hoy no se caiga mi casa¡ si me pasa algo toda la culpa es de Diaz Canel, los Castros y el régimen totalitario cubano", denunció Otero Alcántara en Facebook.

El artista anunció que del 5 al 12 de mayo realizarán la "00 Bienal 2020, la segunda convocatoria de la Bienal independiente que hicimos en 2018". Mencionó, además, otros proyectos "sorpresivos", y prometió, entre risas, que "este año va a ser grande".

Otero Alcántara sufre el hostigamiento constante de la policía política. Solo en 2019 fue detenido al menos en 20 ocasiones por su artivismo.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)