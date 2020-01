Otero Alcántara advierte a la policía que irá al aeropuerto pese a estar "regulado"

Agentes de la policía política intentaron derribar a patadas el miércoles la puerta de la casa del artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, según la denuncia que hizo en Facebook, y en la cual informa también que le han prohibido viajar al extranjero porque está “regulado”.

“Le dije a la policía política que iba al aeropuerto y que si me querían detener lo tendrían que hacer en Emigración, ya que todo esto era ilegal totalmente”, escribió Otero Alcántara en Facebook. “Nos vemos en el aeropuerto mañana [jueves] a las 7 am, que es la hora de mi vuelo”, advirtió.

Después de haber recibido una citación el martes, el mismo día en que debía hacer trámites de visa para una gira del Movimiento San Isidro por Latinoamérica, acudió el miércoles a una estación policial donde le notificaron que no podría viajar porque tiene un juicio pendiente, relata.

“Hace ya cuatro meses el régimen cubano me secuestró de forma muy agresiva, y al verme en la estación desaparecido, sin que nadie supiera donde estaba, me informaron de un supuesto juicio que me estaban preparando por los delitos de ‘ultraje a los símbolos patrios’ y ‘desacato agravado”, explica en su mensaje.

En estos cuatro meses dice no haber sabido nada ni de juicio ni de información: solo “puras amenazas y más secuestros de la policía política, alrededor de 10 detenciones en cuatro meses”, parte de las 18 que sufrió en el año.

“Todos estos secuestros a nivel legal echan por tierra la medida cautelar que se me impuso, por lo que el régimen dictatorial cubano viola sus propias leyes”, escribe Otero Alcántara, citando a su abogado.

La gira del Movimiento San Isidro por países latinoamericanos forma parte de un programa para recibir e impartir talleres, manifiesta el artista independiente. De acuerdo con su descripción de los hechos, la agresión policial a su vivienda ocurrió la mañana del miércoles.

“Hoy amaneció la seguridad del Estado sitiando mi casa”, escribe. “Al no querer abrir mi casa si no era con una orden [judicial] y yo no salir hasta que decida, casi derriban mi puerta unos policías a patadas”.

La decisión de acudir el jueves temprano al aeropuerto a pesar de la advertencia policial tiene un sentido, dice Otero Alcántara.

“Yo tengo todo el derecho de moverme libremente, ya que ellos [los agentes del régimen] son unos ilegales”, dice. “Sabemos que no podré viajar, pero ¡nadie me deja preso en mi casa! ¡No tienen el derecho!”

De acuerdo con el Articulo 52 de la Constitución vigente en Cuba, las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

“Este año será un gran año para la libertad de Cuba, 2020, y el fuego ya empezó”, cierra Otero Alcántara su mensaje.