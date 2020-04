Españoles prefieren a EEUU y China como aliados; Cuba en el último lugar

Para los españoles, Estados Unidos y Cuba son las dos caras de la moneda. Según el Barómetro del Real Instituto Elcano sobre relaciones internacionales, el 58% elige a Estados Unidos como el principal aliado de España, fuera de la Unión Europea, frente al uno por ciento que señala a Cuba.

China aparece en el segundo puesto.

"Resulta llamativa la conversión de China en un aliado preferido por los españoles, el segundo después de EEUU, y por encima de América Latina", explica la encuesta.

Otros datos recogen, al mismo tiempo, que EEUU y China son percibidos como fuentes de amenaza para España, sobre todo en el área comercial.

"No existe contradicción (...) En este caso, no existe un tercer país que pueda actuar como freno a la influencia, positiva o negativa, que tanto China como EEUU pueden ejercer sobre España. Por tanto, no queda otro remedio que elegirlos como aliados", indica el Barómetro.

No hay ningún otro dato sobre Cuba en el informe de la encuesta. En cuanto a Venezuela, las opiniones están dividas sobre la intervención de España en la crisis.

El 49% de los españoles considera que el gobierno de Pedro Sánchez "debe intervenir de alguna forma en el conflicto venezolano", mientras que una cifra casi similar, el 47%, cree que debe abstenerse.

Entre quienes opinan que Madrid debería actuar, la opción preferida por los españoles (35%) es apoyar al presidente encargado Juan Guaidó. Mientras tanto, solo el uno por ciento pide imponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro.

"Hay una indefinición sobre si eso concierne a España, de algún modo. Esto no expresa una falta de conocimiento sobre lo que pasa en Venezuela, sino más bien una situación de desconcierto o incertidumbre sobre lo que debería hacer España", explicó Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano.