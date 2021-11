Yunior amenazado con ir a prisión; Suárez alerta cuál es el gran temor del régimen el 15N

En Cuba, activistas y periodistas independientes continúan siendo citados y amenazados por la policía política del régimen para evitar que salgan a las calles el día 15 de noviembre con la intención de participar en la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para ese día por la plataforma Archipiélago y varios grupos de la sociedad civil cubana.

El principal promotor de esta iniciativa, el dramaturgo Yunior García Aguilera, dijo a CNN que en un interrogatorio ocurrido el jueves fue amenazado con ser encarcelado en el Combinado del Este.

“Nuestras sentencias ya están firmadas. Hoy, por ejemplo, a mí me interrogó la Seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir. Me dicen que voy para el Combinado, incluso me han dicho que no me van a permitir marchar ese domingo, ni siquiera de la forma en que lo he anunciado, en solitario, portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera. Entonces estamos viviendo en una dictadura”, declaró el artista.

En entrevista con el periodista Fernando del Rincón, García Aguilera dijo que quienes "sí se han mostrado de manera violenta y han amenazado con todas las formas posibles son esos que tienen hoy privilegios y que están aferrados a un poder que no quieren de ninguna manera soltar".

"Ha quedado más que claro, sobre todo durante los últimos tiempos en Cuba, que no hay democracia alguna, ni siquiera esa llamada democracia socialista que ellos pregonan, que no hay ni siquiera Estado de Derecho. Y si nos ponemos rigurosos, ni siquiera hay República. El propio presidente (Miguel) Díaz-Canel ha dicho públicamente que en Cuba no existe la división de poder, y no es solo que lo diga, es que lo han demostrado", afirmó el activista.

Por otra parte, el escritor y periodista independiente Yoe Suárez, quien también fue amenazado el jueves, dijo a Radio Televisión Martí que "el régimen está temeroso", principalmente, de que "estas convocatorias en el ámbito digital desborden ese espacio y lleguen a las calles, que ha sido ese ‘mundo físico’ que ha estado atenazado por el castrismo”.

La Seguridad del Estado le advirtió el jueves que "no debe" salir el 15 de noviembre a reportar ninguno de los hechos que podrían acontecer durante la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba.

El autor, recientemente galardonado con el Premio Ilíada Ediciones por su libro “Leviatán. Policía política cubana y terror socialista”, dijo que el temor a la contaminación que manifiesta la actual dirigencia del régimen está relacionada con “la libertad, la diversidad de opiniones que han venido manifestando los cubanos a través de las redes sociales, especialmente, en los últimos años”.

Con dos meses de antelación, el 20 de septiembre, el grupo Archipiélago Cuba y otras organizaciones de la sociedad civil cubana presentaron una solicitud a varios gobiernos locales, entre ellos el de La Habana para realizar una marcha pacífica, de unas 5.000 personas, contra la violencia.

El régimen respondió programando ejercicios militares en todo el país del 18 al 19 de noviembre y la celebración el 20 de noviembre del "Día Nacional de la Defensa", coincidiendo con la fecha previa de la marcha.

Ante la total militarización del país, los organizadores de la manifestación acordaron entonces adelantarla al 15 de noviembre, pero las instancias locales dijeron que no tendrían autorización para marchar.

Poco después, la Fiscalía General de la República amenazó a los principales promotores de esta iniciativa cívica con procesarlos por los "delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente".

Desde entonces, la represión contra los seguidores de esta iniciativa incluye amenazas, interrogatorios, despidos laborales, intimidaciones, vigilancia policial, reclusión domiciliaria, detenciones arbitrarias​ y agresiones físicas.

Archipiélago ha dicho que la convocatoria se mantiene y que los objetivos de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba son: exigir la libertad de los presos políticos, en especial los del 11J, demandar el fin de la violencia y el respeto de los derechos de todos los cubanos, y encontrar solución a los problemas de los cubanos por vías democráticas y pacíficas.

(Con reporte de Ivette Pacheco Para Radio Martí)