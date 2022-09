El periodista Yuri Valle Roca se niega al exilio forzado

El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, condenado a 5 años de privación de libertad, no contempla el destierro, al menos por el momento, como condición a su libertad.



“Tras la sentencia de Yuri, la Seguridad del Estado me hizo la propuesta, pero él no aceptó y yo tampoco. Yuri prefirió estar en la cárcel cinco años y no el exilio forzado”, dijo a Radio Televisión Martí la esposa del comunicador, Eralidis Frómeta.



Valle Roca es uno de dos periodistas que cumplen condenas carcelarias en Cuba, el otro es Jorge Domínguez, sentenciado a 15 años por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.



“No sé si en algún momento cambiará de parecer, si va a decidir proteger su vida y la de nosotros. Ya eso es una determinación que no podría adelantar. Pero lo que sí puedo decir, es que Yuri se mantiene firme y fuerte a la causa, que no vamos a abandonar en ninguna parte”, dijo la también periodista independiente.



En el juicio, que tuvo lugar el 28 de junio último, en el Tribunal Municipal de Marianao, la Fiscalía había pedido seis años de prisión por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga, un año por el primero y cinco por el segundo.

En junio de 2022, el Comité para la Protección de Periodistas llamó a las autoridades cubanas a retirar todos los cargos penales presentados en su contra y a liberar al reportero.



Por su parte, la organización internacional Artículo 19 en un comunicado conminó al régimen a dejar libre al periodista, dado que "su situación es de alta preocupación en tanto que, sumado a su estado de salud delicado, las autoridades pretenden castigarlo por llevar a cabo actividades periodísticas".

Empeora su salud en el Combinado del Este

Tras un año en cautiverio, Valle Roca, director de la plataforma Delibera, fue sentenciado en julio último por grabar en video el momento que activistas lanzaban octavillas con frases martianas en la vía pública.



“En el Combinado del Este, su salud empeora porque se le han agudizado las enfermedades adquiridas bajo el régimen penitenciario; la gripe no se le quita desde que en febrero le diagnosticaron reforzamiento pulmonar, no le dan el agua caliente que ordenó el médico ni medicinas y tampoco responden a su petición de que lo lleven al hospital”, comentó Frómeta, que este miércoles visitó a su esposo.

El pasado 9 de junio, la activista denunció que su hija había sido objeto de un “misterioso accidente” cuando un auto impactó la moto de su yerno, donde también viajaba su hija embarazada, quedando lesionados.



“Nunca se supo cuál fue el vehículo, bueno no lo supe yo, pero la policía política sí. Todo eso es para hacerme entender que ellos pueden cumplir sus amenazas en cualquier momento. A mi familia la pongo en manos de Dios, porque voy a seguir denunciando al régimen y responsabilizándolo por la integridad física de mi esposo”, aseguró.



Valle Roca fue arrestado el 15 de junio de 221 y fue presentado a juicio el 28 de julio de este año en el tribunal municipal de Marianao.

“Voy a continuar dándole la pelea a la dictadura”

En un año y 4 meses que lleva su esposo en prisión Eralidis ha perdido peso, ha enfermado física y psicológicamente y ha contraído la COVID-19 en dos ocasiones.



“Estoy de pie y tengo dos cosas que me impulsan luego de pasar días en cama: la libertad de Cuba por el bienestar de mis hijos, mis nietos, de todos los cubanos y Yuri. Mientras él este en la cárcel, así me cueste la vida, voy a continuar dándole la pelea a la dictadura”, afirmó.



Devota de la Virgen de la Caridad del Cobre, recuerda que los mambises se encomendaban a ella antes de cada batalla, igual que hacen hoy los que buscan la libertad de su patria.



“Para nosotros representa la madre mambisa, a la que siempre pedimos protección, salud y bienestar. Ahora mismo estamos enfocados en pedirle tanto a ella como a la Virgen de las Mercedes, que el próximo 24 será su día, la libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba”, concluyó.