Condenan a 5 y 4 años de cárcel al periodista Yuri Valle Roca y al activista Alien Tijerino Castro

El Tribunal Provincial de La Habana emitió, este jueves, la sentencia firme contra el periodista independiente Yuri Valle Roca y otros tres activistas.

Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia; y sus compañeros de causa Alien Tijerino Castro, a 4 años por propaganda enemiga de carácter continuado, Ruslán Hernández Reyes a 2, y Yusniel Milián González a 1 año de cárcel por propaganda enemiga.

El documento de la Causa 3 de 2022 refiere que “los acusados Lázaro Yuri Valle Roca y Alien Tijerino Castro, el día 14 de junio de 2021 (…) con el marcado interés de crear un ambiente desestabilizador del sistema político, social y de desarrollo económico interno del país”, fueron a un edificio situado en la calle Zanja en Centro Habana, y desde su azotea lanzaron más de 500 octavillas con consignas antigubernamentales.

En las proclamas estaban escritas expresiones como “Patria y Vida”, “El pueblo exige elecciones libres, el pueblo exige democracia”, “Libertad para los presos políticos”, “PNR- MININT-DSE no más represión, luchen del lado correcto”, así como frases de los patriotas Antonio Maceo y José Martí.

“Acabo de recibir la sentencia, con la que, por supuesto, no estoy de acuerdo por todas las irregularidades y mentiras escritas en dicho documento”, dijo a Radio Televisión Martí, Eralidis Frómeta, esposa de Valle Roca.

El nieto de Blas Roca y sobrino del opositor Vladimiro Roca fue detenido el 15 de junio. Tras varias semanas recluido en el cuartel general de la policía política conocido como Villa Marista fue trasladado al Combinado del Este donde, actualmente, se encuentra.

“El sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a los ciudadanos. No pretendo hacer ninguna revisión de causa ni apelación, ya que no contamos con leyes justas”, recalcó.

El texto del Tribunal Provincial agrega que Alien Tijerino Castro “mantiene comunicación entre sus amigos desafectos del proceso revolucionario” y “una activa campaña contrarrevolucionaria, apoyando actividades subversivas a realizarse en el país”.

“Sigo leyendo la sentencia y siguen poniendo pruebas que dicen que tienen y no existen. Todo es una infamia. Todo es una mentira de parte de ellos (las autoridades judiciales)”, lamentó Adis Iliana Milanés Sánchez, esposa de Tijerino.

“Mi esposo se mantiene firme y fiel a sus ideales. Él no se arrepiente de nada. Sabe que muchos jóvenes hoy están en disposición de hacer todo lo posible para que haya un cambio aquí en el país. No todos tienen la valentía que tuvieron ellos al salir y expresar sus sentimientos en las calles”, dijo.

Durante la vista oral Tijerino declaró que “los actos que realizó fueron con el objetivo de manifestar libremente los pensamientos martianos y de Maceo, que nunca existió una campaña para realizar desorden social ni subversiva”, según está escrito en la Valoración de las pruebas del texto judicial.

Además, aceptó que fue él quien regó las octavillas y expuso sus motivaciones para tal acto, “así como la satisfacción que sentía” por haberlo llevado a cabo, y “expresarse y manifestar todo lo que pensaba”.

Durante el registro a la vivienda de Tijerino, el 19 de junio de 2021, la policía y la Seguridad del Estado pidieron temporalmente la computadora a la esposa.

“Yo le hago entrega de la computadora de mi niño donde solo hay música, fotos, vídeos de la familia y fotos íntimas nuestras, me prometieron que después de peritada en 15 días, me la devolverían. Ahora me la quieren decomisar”, dijo.

“Y no tengo lugar alguno en dónde yo pueda ir a que me den pruebas, que me notifiquen, que yo pueda ver con mis propios ojos que es lo que ellos tienen para hacerme decomiso de la computadora de mi hijo, de un niño de solo 5 años, donde él juega, ve los muñequitos”, explicó Milanés Sánchez.