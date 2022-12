EEUU sanciona a decenas de personas y entidades por presuntos abusos de derechos humanos

Una fundación de la familia del empresario inmobiliario y coleccionista de arte de origen cubano Jorge Pérez anunció este miércoles la donación de 1.775 millones de dólares a 13 organizaciones de Miami-Dade con el objetivo de promover "iniciativas sociales" y construir una comunidad en el sur de la Florida "más fuerte y equitativa".

"El bienestar social y económico de los grupos más necesitados de nuestra comunidad es fundamental para el crecimiento y la prosperidad general de la región", dijo en un comunicado Jorge Pérez, director de la Fundación, columna vertebral de The Miami Foundation.

Pérez, fundador de The Related Group, empresa de desarrollo inmobiliario, y del Pérez Art Museum de Miami (PAMM), se mostró satisfecho de poder "brindar apoyo financiero a estas organizaciones cuyos esfuerzos continuos están marcando una diferencia en la vida de muchos".

Cada grupo beneficiado recibirá unos 300.000 dólares en los próximos dos años.

Esta financiación aspira a ser un catalizador para la "expansión de las diversas organizaciones" que "ayudan a las comunidades de bajos ingresos con asistencia técnica personalizada", como es el caso de Catalyst Miami, o brindan servicios de apoyo, medicamentos y transporte en áreas como la salud mental, como hace Dade County Street Response.

Otra organización premiada es la Fundación Everglades, que busca expandir la capacitación de maestros de alfabetización de Everglades K-12, en Miami, e implementar una "campaña de alfabetización de Everglades para adultos en varios idiomas".

El resto de organizaciones destinatarias de subvenciones son Future Bound Miami, Grameen America, KIPP Miami, Miami Lighthouse for the Blind and Visually Impaired, Miami Waterkeeper, The Allapattah Collaborative CDC, The Education Fund, The Racial Equity Fund at The Miami Foundation, Together for Children y Voices For Children Foundation.

En 2015 se estableció el Fondo de la Familia de Jorge Pérez dentro de The Miami Foundation, que ha ayudado a promover la salud y el bienestar, la educación y el desarrollo económico en Miami.

(Agencia de prensa Efe)