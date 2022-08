EEUU repudia declaraciones de Irán sobre atentado a Salman Rushdie

Hoteles agotados. Emoción que parece crecer día a día. El potencial para cientos de miles de visitantes, personal de apoyo y más, reporta la agencia de prensa AP.



Estos son solo algunos de los factores que se calculan en los preparativos para Artemis I, el primer lanzamiento del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, enfocado en la Luna, programado para el 29 de agosto. Con una altura de 322 pies (98 metros), promete ser el cohete más grande y poderoso en lanzamiento desde la Costa Espacial, Florida, en años, trayendo consigo un nivel de emoción para igualar.



En total, los funcionarios de la Costa Espacial esperan al menos 100.000 visitantes para la primera ventana del lanzamiento del cohete, que incluye oportunidades el 29 de agosto, el 2 de septiembre y el 5 de septiembre (Día del Trabajo). Actualmente, el T-0 (momento de lanzamiento) del 29 de agosto está programado para las 8:33 am.

El cohete es parte del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo llevar a los humanos de regreso a la luna en algún momento de esta década. Eso comienza con la misión Artemis I sin tripulación y su plan para llevar una cápsula de Orión en un viaje de cuatro a seis semanas a la luna y de regreso. Artemis II hará lo mismo con los astronautas, luego Artemis III pondrá a dos astronautas en la superficie en algún momento después de 2024.



Hoteles y turismo



La Costa Espacial no es ajena a las multitudes de los días de lanzamiento. Durante la era del transbordador espacial que duró hasta 2011, medio millón o más de visitantes a veces inundaban el área, ocupando habitaciones de hotel y llenando negocios locales.



Desde entonces, las multitudes han sido más pequeñas, pero aún significativas. Incluso durante el apogeo de la pandemia de coronavirus, miles de personas acudieron en masa al condado de Brevard para ver los lanzamientos.



Algunos de los lanzamientos recientes de SpaceX Crew Dragon, que llevan a los astronautas a la Estación Espacial Internacional desde el Centro Espacial Kennedy (KSC), han atraído entre 100.000 y 250.000 visitantes, según Peter Cranis, director ejecutivo de la Oficina de Turismo de la Costa Espacial. No sería exagerado esperar más de 100.000 para Artemis I.



"Creo que los lanzamientos tripulados y estos lanzamientos de Artemis van a ser de igual interés para la gente", dijo Cranis. "Ciertamente esperaría más de 100.000, si no más, viniendo por eso".



A junio, dijo Cranis, el condado de Brevard tenía 10.734 habitaciones de hotel y 4.500 unidades de alquiler vacacional. Obviamente, cada unidad puede acomodar a más de una persona, pero es probable que esos números no se vean afectados por los espectadores que conducen desde Orlando, por ejemplo, para ver el lanzamiento sin pasar la noche.



Hablando de la mayor cadencia de lanzamiento, Cranis dijo que Artemis también apoya los esfuerzos de su oficina en la comercialización de Space Coast. Tanto KSC como la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral han albergado 32 lanzamientos este año, un ritmo no visto desde la década de 1960.



"Nuestra línea de marketing es que somos la única playa que también funciona como plataforma de lanzamiento y ahora ese es un mensaje que podemos transmitir porque la frecuencia es muy elevada", dijo. "Ser conocidos por eso es algo que nos hace especiales entre nuestros pares que obviamente tienen playas para promover, pero no un programa espacial".



Solo echar un vistazo a los listados de habitaciones de hotel muestra una oferta que disminuye rápidamente entre las que no se han vendido.



El Courtyard by Marriott Titusville - Kennedy Space Center, de temática espacial, es uno de los hoteles más nuevos de la zona. Completado este año y abierto al público en abril, cuenta con vistas de las plataformas KSC y de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral e incluso tiene un "Space Bar" en la azotea específicamente para ver el lanzamiento.



Todas las habitaciones del Courtyard, junto con el Space Bar, están agotadas para Artemis I.



"Cada vez más personas han descubierto el hotel desde su apertura en abril, con un aumento constante de las reservas de habitaciones y el patrocinio de The Space Bar en el techo", dijo Glen White, director de comunicaciones corporativas de Delaware North. La empresa concedió la franquicia de la marca de hoteles Courtyard y pagó por el proyecto.



"También anticipamos que la gente reserve habitaciones y visite el Space Bar para sentir la emoción de ver a Artemis en la plataforma de lanzamiento en los días previos al lanzamiento", dijo White.



La principal operación de la Costa Espacial de Delaware Norte es el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy, que espera vender sus ofertas del día Artemis.



"Esperamos multitudes en capacidad en el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy para el próximo lanzamiento de Artemis", dijo Therrin Protze, director de operaciones del complejo de visitantes. "(El complejo de visitantes) ofrecerá paquetes especiales de visualización del lanzamiento de Artemis que incluirán algunas de las oportunidades de visualización pública más cercanas con experiencias distintivas como comentarios en vivo de expertos espaciales y acceso a exhibiciones y atracciones seleccionadas".



El lanzamiento de Artemis I se vincula con la exhibición "Gateway: The Deep Space Launch Complex" recientemente inaugurada en el complejo, que se centra en el futuro de los vuelos espaciales. Dentro de la nueva exhibición hay un modelo a escala del cohete SLS, una cápsula Orion volada similar a la de Artemis I y otros elementos como un propulsor SpaceX Falcon Heavy montado en el techo.



Los boletos del complejo de visitantes para ver Artemis I saldrán a la venta el martes 2 de agosto a las 11 a.m. en el sitio web del Centro Espacial Kennedy.



Centro Espacial Kennedy y los medios



Las multitudes que se reúnen para ver el lanzamiento ya que los espectadores no son los únicos visitantes que se esperan en la Costa Espacial. Cientos de miembros de los medios de comunicación de todo el mundo también se han inscrito para cubrir el despegue.



El equipo de asuntos públicos de KSC confirmó que al menos 700 medios se han inscrito hasta ahora, una cifra que empequeñece los lanzamientos típicos y se acerca más a las multitudes que se ven durante el programa del transbordador espacial. Heather Scott, portavoz del lanzamiento espacial Delta 45 de la Fuerza Espacial, dijo que la rama militar también colaborará para ayudar a administrar los medios.



"La creciente sensación de energía y entusiasmo que se ha ido acumulando alrededor de Kennedy y entre nuestra fuerza laboral en el último año es tangible", dijo Mike Bolger, director de Exploration Ground Systems de KSC. "Un sentido de anticipación crece a diario a medida que nos acercamos al lanzamiento de este increíble cohete y nave espacial".



Desde la perspectiva de los empleados, los pases para automóviles del día del lanzamiento que se pueden usar para traer vehículos personales, y familiares y amigos, en la mayoría de los casos, son muy buscados.



Y no se trata solo de ver el día del lanzamiento: los empleados que no trabajan directamente en Artemis han estado manejando artículos no críticos para aquellos que sí lo están, incluso llegando a comprar su almuerzo para ayudar a liberar tiempo.



"Nuestros equipos están enfocados con láser en guiar a SLS y Orion a través de los pasos finales antes de su vuelo inaugural alrededor de la luna, pero la emoción en el centro es palpable", dijo la directora de KSC, Janet Petro. "Puedes verlo en los rostros de las personas, puedes escucharlo en sus voces, y cuando todos estemos juntos con los ojos en el cielo el día del lanzamiento, no creo que haya un sentimiento como ese en el mundo".