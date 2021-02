EEUU recomienda a personas elegibles bajo los Protocolos de Protección de Migrantes a permanecer donde están

A partir del 19 de febrero, Estados Unidos comenzará a procesar los casos de las personas elegibles bajo el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) para dar seguimiento a los casos de asilo en los Estados Unidos.

En un comunicado, el asistente del presidente y Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y la asistente del presidente y Sub Consejera de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, reiteraron que las personas no deben tomar ninguna medida en este momento y deben permanecer donde están para esperar instrucciones adicionales.

Explicaron que “pronto se anunciará un proceso de registro virtual que estará disponible desde cualquier lugar. Una vez registradas, las personas elegibles recibirán información adicional sobre dónde y cuándo presentarse”.

También advirtieron que las personas no deben dirigirse a la frontera hasta que se les indique que lo hagan.

Los funcionarios subrayaron que “las fronteras no están abiertas” y que “esta es sólo la primera fase en el trabajo del gobierno de los Estados Unidos para reabrir el acceso a un proceso de asilo ordenado”.



Este nuevo proceso se aplica a las personas que fueron retornadas a México bajo el programa PPM y tienen casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.



Las personas fuera de los Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el PPM o que no tienen casos judiciales de inmigración activos no serán consideradas para participar en esta primera fase de este programa y deben esperar más instrucciones.



Si una persona busca ingresar a Estados Unidos y no se encuentra entre los beneficiados con caso activo bajo el PPM, será expulsada de inmediato y no se le permitirá permanecer en el país.



Las personas que intenten cruzar la frontera sin pasar por los puertos de entrada deben comprender que ellos mismos, e inclusive sus familias, se están poniendo en peligro, especialmente en estos momentos de pandemia.

Los funcionarios expresaron que el presidente Biden “está comprometido con una reforma migratoria a largo plazo”, pero que esta tomará tiempo. La legislación de reforma migratoria que el presidente Biden envió al Congreso solo se aplica a las personas que han estado en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021.



Señalaron además que “este es un primer paso crucial para comunicar nuestro respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, que incluye acatar los procesos legales y los protocolos de salud y seguridad”.