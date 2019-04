EEUU anuncia nuevas sanciones contra Cuba, incluidos viajes y remesas

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció este miércoles nuevas sanciones económicas contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, durante un discurso ante los veteranos de Bahía de Cochinos y otros miembros del exilio en Miami.

Bolton anunció cinco adiciones a la Lista restringida de Cuba, que prohíbe las transacciones financieras directas con entidades vinculadas a los servicios y el personal militar, de inteligencia y de seguridad de Cuba, incluida la firma Aerogaviota, propiedad de los militares cubanos.

“Esta acción de Estados Unidos debe ser una señal para que todos los que trabajan con los servicios militares y de inteligencia cubanos NO sean tolerados”, afirmó.

El asesor presidencial añadió que el Departamento del Tesoro “implementará más cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares a Cuba, o en otras palabras, el turismo con velo. Estas nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano, o de sus servicios militares y de seguridad, que controlan la industria del turismo en Cuba”, subrayó.

Bolton dijo que EEUU también implementará cambios para terminar con el uso de las "transacciones de giro en U", que permiten al régimen cubano eludir las sanciones y obtener acceso a divisas y al sistema bancario de Estados Unidos.

EEUU también impondrá nuevos límites a las remesas a Cuba a 1,000 dólares por persona cada tres meses.

“Bajo las políticas fallidas de la última administración, tales límites fueron completamente levantados bajo el supuesto de que las entradas de capital serían Beneficiar al pueblo cubano. Sin embargo, la situación de los cubanos ha empeorado, no mejorado”, argumentó Bolton.

El asesor Bolton añadió que Estados Unidos también está tomando medidas enérgicas contra el apoyo de Cuba al régimen de Nicolás Maduro. “Como anunciamos la semana pasada, hemos impuesto sanciones a cuatro compañías y nueve embarcaciones que transportaron petróleo desde Venezuela a Cuba en los últimos meses. Esto sigue nuestra acción a principios de este mes para sancionar a 35 embarcaciones y dos compañías involucradas en el envío de petróleo subsidiado de Venezuela a Cuba. Ayer, a uno de estos barcos, "The Iron Point", se le negó la entrada a un puerto de Estados Unidos por primera vez”, confirmó.

Bolton anunció, además, nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de EEUU con esa entidad y prohibir su acceso a los dólares estadounidenses. “El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluso a través de su control de la transferencia de oro por moneda”, dijo Bolton, y añadió que “Estados Unidos utilizará sus herramientas económicas a la máxima capacidad para restringir a Maduro y garantizar que sus amigos ya no roben lo que legítimamente pertenece al pueblo de Venezuela”.

Bolton dijo que estas medidas contra el Banco Central de Venezuela deben ser una fuerte advertencia para todos los actores externos, incluida Rusia, contra el despliegue de activos militares en Venezuela para apuntalar el régimen de Maduro.

“Estados Unidos considerará tales acciones provocativas como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región”, reiteró Bolton.

Sobre Nicaragua, Bolton dijo que Estados Unidos sancionará a Bancorp, el balco que alimenta al régimen de Ortega. “Vamos tras los bolsillos de la familia Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense”, señaló.

Añadió que las sanciones incluyen a Laureano Ortega, “preparado como un sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción bajo el disfraz de la principal agencia de inversión de Nicaragua”.

Bolton subrayó que estas sanciones anunciadas hoy son solo el comienzo. “Mientras los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua defiendan la libertad, Estados Unidos los apoyarán”.

Bolton tuvo en su discurso palabras de reconocimiento para los veteranos de la Brigada 2506. “Cada uno de ustedes, nuestros veteranos de la Brigada y miembros de la comunidad en el exilio, han sido testigos de los horrores del socialismo y el comunismo. Hace casi seis décadas, muchos de ustedes voluntariamente arriesgaron sus vidas para luchar contra estos credos venenosos en Cuba con el fin de liberar al pueblo cubano del reinado opresivo de Castro. Hoy honramos el 58 aniversario de su extraordinario valor y sacrificio en nombre de su querida patria”, subrayó.

“Cuba, Venezuela y Nicaragua están empezando a desmoronarse. Y, como señalé en la Torre de la Libertad el otoño pasado, Estados Unidos espera ver caer cada esquina de este sórdido triángulo del terror: en La Habana, en Caracas, en Managua. Como los llamo, los tres secuaces del socialismo, Maduro, Ortega y Díaz-Canel no pueden aferrarse para siempre al poder contra la voluntad de sus ciudadanos.

En una fuerte crítica a la política de acercamiento con La Habana implementada por la administración de Barack Obama, Bolton dijo que “a partir de ahora, ningún régimen atacará a los ciudadanos estadounidenses con impunidad”.

“La administración Obama utilizó canales secretos hacia Cuba, e incluso les proporcionó equipos de telecomunicaciones estadounidenses seguros, recursos de vanguardia que normalmente se reservan para nuestros aliados más confiables. Bajo el presidente Trump, ya no hay canales de comunicación secretos con la dictadura en La Habana, y recuperamos ese precioso equipo”, aseveró.

Sobre el acuerdo de las Grandes Ligas estadounidenses con la Federación Cubana de Béisbol (FCB), el asesor presidencial señaló que es falsa la afirmación del gobierno de Obama de que la FCB no está controlada por el gobierno cubano. “La Federación Cubana de Béisbol es, por supuesto, una extensión del régimen cubano, y Estados Unidos no tolerará ninguna forma de trata de personas, sin importar qué deshonestidad se use para camuflarla”, dijo.

“Para justificar su política de normalizar las relaciones con Cuba, el presidente Obama dijo que Cuba "no representa una amenaza genuina".

Dígaselo a los diplomáticos estadounidenses que fueron atacados en La Habana.

Dígale eso a la gente aterrorizada de Venezuela. La realidad es que el gobierno de Obama buscó normalizar las relaciones con una dictadura tiránica que pone en la diana a ciudadanos estadounidenses, asesina y tortura a los opositores políticos, y pisotea todas las libertades conocidas por el hombre”, dijo Bolton.

Bolton recordó la declaración del expresidente Obama cuando falleció Fidel Castro, en la que destacaba el "enorme impacto de esta figura singular" y las "innumerables formas" en que "alteró el curso de las vidas individuales, las familias y [la] nación cubana". El presidente Trump, por su parte, “llamó a Castro lo que era: "un dictador brutal que oprimió a su propio pueblo durante casi seis décadas", cuyo legado "es el de escuadrones de fusilamiento, robos, sufrimientos inimaginables, la pobreza y la negación de elementos fundamentales” como los derechos humanos, señaló Bolton citando las palabras de Trump.

Bolton dijo que las políticas de la administración Obama hacia Cuba permitieron “la colonización cubana de Venezuela”.

“Desde hace años, el régimen cubano ha sofocado la independencia de Venezuela y ha contribuido directamente a la crisis actual para su propia ganancia y supervivencia. En este momento, La Habana continúa levantando a Maduro y ayudándole a sostener el sufrimiento brutal del pueblo venezolano”, afirmó el embajador Bolton.

El asesor presidencial recalcó que Maduro es simplemente un "títere cubano".

“Cuba ha entrenado cuidadosamente a las fuerzas de seguridad venezolanas en tácticas represivas para hostigar y aterrorizar a civiles inocentes. Recientemente, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba admitió que hay cerca de 20,000 matones cubanos en Venezuela. De hecho, bien podría haber más. Estos cubanos no están allí para ayudar a los venezolanos (…) sino para apoyar a Maduro y sus servicios de seguridad represivos”, dijo Bolton.

“El régimen cubano ha extendido su influencia ideológica en Venezuela y en todo el régimen de Maduro. Las tácticas represivas de Maduro, que incluyen sofocar toda disidencia, detenciones arbitrarias, la centralización de toda la autoridad del gobierno y el fomento de la desconfianza entre los ciudadanos son directamente sacados del libro de jugadas de Cuba”, explicó Bolton.

Bolton dijo que “las raíces de los colectivos venezolanos y los grupos paramilitares armados se pueden encontrar en La Habana”. Agregó que “miles de médicos cubanos en Venezuela están siendo utilizados como peones por Maduro y sus patrocinadores cubanos para apoyar su reinado brutal y opresivo".

“Millones en Venezuela se están muriendo de hambre. Los niños se están muriendo. Los hospitales no tienen poder, ni comida, ni agua, ni medicina. Hace solo tres años, funcionarios de la administración Obama se pararon orgullosos frente a un mural del Che Guevara en La Habana, pegado al ministerio cubano que dirige la Policía Nacional Revolucionaria, que aterroriza al pueblo cubano. La glamorización de los asesinos comunistas debe terminar ahora. Esto es inaceptable”, afirmó.

Bolton pidió a todos los que tienen una idea romántica de la tiranía comunista a que consideren la angustia de las Damas de Blanco, o las víctimas de la represión en Venezuela.

“Hablen con las madres de los asesinados y desaparecidos. Vean las fotografías de los niños demacrados. Y luego, quizás lo más importante, mírense a sí mismos. Nuestro presidente, el presidente Trump, de hecho, ha hablado con las madres. De hecho, ha visto las fotos. Y, hoy, nuevamente está tomando acción”, afirmó.