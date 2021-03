Detenido y amenazado el escritor Rafael Vilches

La Seguridad del Estado advirtió al narrador y poeta cubano Rafael Vilches Proenza que si no pertenece a las oficialistas UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) o AHS (Asociación Hermanos Saíz) no se le considera escritor.

Vilches fue detenido el viernes pasado junto al activista Adrián Góngora Santiesteban y un cuentapropista (del que se desconoce el nombre) por protestar por la imposición de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas y transmitirlo en vivo por Facebook.

“Estábamos caminando por el mercado El Tunero y vimos que le estaban pegando una multa a un muchacho por vender unos dulces. Adrián protestó por el maltrato y comenzó la directa y yo seguí con él. Un policía nos pidió el carné y de inmediato empezó a llamar a la técnica. Llegaron unos vestidos de civil y sin presentarse le fueron arriba a Adrián diciendo ‘dame acá ese teléfono’ y ofendiéndolo de palabra; le torcieron el brazo, lo tiraron al piso, le dieron golpes. Después entre dos o tres lo pusieron de pie. El jefe lo tenía con una llave de estrangulación. Le quitaron el teléfono a la fuerza y nos montaron en un carro, esposados a él, a un vendedor que se unió a nuestra protesta y a mí”, relató Vilches a Radio Televisión Martí.

Los tres fueron conducidos a la estación policial conocida como la Tercera. Una hora más tarde, el escritor fue sacado de la celda:

“Me pusieron una multa por estar fuera, supuestamente, de mi provincia. Estoy viviendo en Las Tunas desde 2017, pero el carné tiene mi antigua dirección en Holguín y me amenazaron que si no la pagaba en tres días iba preso o me deportaban para Holguín, donde yo no tengo casa,” apuntó Vilches.

“Me amenazaron a mis hijos que están estudiando y me faltaron el respeto alzando la voz. Uno de los agentes me dijo que cuantas veces me cogieran en la calle me iban a pegar una multa de 2000 pesos, que me van a vigilar, que si no me busco un trabajo me van a meter preso por vago”, dijo el comunicador.

En ese momento le dijeron que para ser escritor había que estar en la UNEAC o AHS.

En un post en Facebook, Vilches lamentó el silencio de muchos de sus colegas que "se saben presos en esta cárcel Isla, pero prefieren escribir versos cómplices".

"Duele tanto silencio, tanta complicidad con los dictadores", indicó y más adelante agregó: "Yo los perdono amigos, no sé si cuando los años pasen y ya no existan los amos, la historia los reivindique, logre borrar de la memoria histórica y colectiva su desmemoria, logre sanarles el remordimiento de haberse callado ante el dolor ajeno, la cobardía, esa de mirar al cielo con arrobamiento poético para seguir contemplando y cantándole a la luna, a las estrellas y hacerse los ciegos para no ver y sentir el dolor colectivo, el de ese pueblo que sufre y espera”.

Rafael Vilches ganó en diciembre del pasado año el Premio de Narrativa Reinaldo Arenas, auspiciado por la organización Puente a la Vista, con su libro “Sálvame si puedes”.

En la isla, recibió el Premio Nacional de Poesía Centenario de Emilio Ballagas que otorga la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

El activista Adrián Góngora también fue multado con 2000 pesos y al vendedor ambulante le hicieron firmar un acta de advertencia.