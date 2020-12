Detenido El Osorbo por intentar llevar su traje de preso a San Lázaro

El rapero contestatario Maykel Castillo "El Osorbo" quiso hacer algo muy simple, pero no pudo. Agentes de la Seguridad del Estado lo detuvieron por varias horas este jueves cuando se disponía a llevar su uniforme de preso como ofrenda a la procesión de San Lázaro, informó la periodista Iliana Hernández.

El rapero, quien participó en la huelga del Movimiento San Isidro, decidió salir el día de San Lázaro, 17 de diciembre, a entregar la ropa de preso que cargó por 5 meses, pero los agentes del régimen se lo prohibieron. “Por tanto asedio es posible que no me quite la ropa nunca”, dijo El Osorbo momentos antes de ser detenido, en un video de su cuenta de Facebook.

El Osorbo, quien este mes sacó a la luz el vídeo clip "Diazcarao" (versa sobre la realidad de Cuba y Miguel Díaz-Canel), aseguró en su mensaje de Facebook que no importa cuántas veces sea detenido, él mismo irá a llevar la ropa a Rincón. “Yo voy a salir a Rincón guste a quien le guste y pese a quien le pese, no me interesa”, dijo el rapero.

“No veo lógico que tú tengas que mantenerme con vigilancia las 24 horas del día, ¿A qué le tienes miedo? ¿Me tienes miedo a mi o al pueblo?”, cuestionó a sus represores en la directa.