Detención de Otero Alcántara acapara titulares en el mundo

La detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara por parte del régimen cubano bajo la acusación de "daño a la propiedad" y "ultraje a los símbolos patrios" ha encontrado eco en importantes medios de prensa de Estados Unidos y el mundo.

Otero Alcántara venía realizando una serie de protestas públicas para llamar la atención sobre el grave estado de los inmuebles en La Habana, tras el derrumbe de un balcón en la capital cubana que cobró la vida de tres niñas.

El diario alemán Berliner Zeitung indica en una nota titulada Luis Manuel Otero Alcántara: golpeado, arrestado, olvidado, que el joven "repetidamente provoca a los poderosos con acciones artísticas que buscan una apertura democrática en el sistema de partido único".

Y añade: "El concepto de represión funciona porque el resto del mundo parece haberse acostumbrado a las rutinas represivas de Cuba. La prensa internacional prefiere mirar hacia Brasil o Venezuela, las ONG de izquierda están silentes sobre este tipo de violaciones a los derechos humanos. Los casos como los de Otero Alcántara apenas son conocidos más allá de la isla".

CNN en Español entrevistó a Claudia Genlui Hidalgo, pareja de Otero Alcántara.

Hidalgo, quien es curadora de arte, afirma que el arresto de Otero Alcántara tiene que ver con una serie de fotografías en las que aparece arropado con la bandera cubana.

Genlui explica que esas imágenes son parte de un trabajo llamado Le drapeau (La bandera), que tiene como lema “La bandera como segunda piel”.

La curadora dijo a CNN que esta obra es parte de la serie Se usa, "en la cual el artista, cargando la bandera en sus hombros, cuestiona los símbolos patrios y plantea temas como el nacionalismo, la identidad y los conceptos de nación y patria".

En un artículo opinión titulado El expediente negro, publicado en el diario español La Vanguardia, la escritora cubana Wendy Guerra afirma: "(...) Siento que lo ocurrido alrededor de la figura del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, preso en Cuba y a la espera de juicio, ha generado una unión poco antes vista entre intelectuales, artistas, periodistas, investigadores cubanos dentro y fuera del país. Ciudadanos no conectados entre sí por corrientes ideológicas o estéticas, se unen en contra de la barbarie".

Guerra concluye que "aquellos que no conocían la figura de Luis Manuel, hoy la conocen. Quienes no sabían que existían tantos autores, periodistas y artistas independientes trabajando desde Cuba, hoy ya lo saben. El expediente negro es y ha sido una obra de arte colectiva, work in progress, documento nefasto, secreto e inevitable, una partitura manchada de dolor que nos inculpa a diario. Nuestras vidas interpretadas por la anodina voz de un oficial armado hasta los dientes".

En su sección de opinión en español, el rotativo The Washington Post publicó una columna del escritor Carlos Manuel Álvarez que legitima la condición de artista del activista encarcelado.

Álvarez, director editorial de la página web El Estornudo, indicó que “en Cuba el arte resiste pese a ser encarcelado”, califica de “compleja, bella y contundente la obra de Otero” y denuncia la “premisa institucional que busca hundirlo y que intenta disfrazar el carácter político de su arresto” al decir que este creador autodidacta no es un verdadero artista.

Agencias noticiosas como Associated Press, Reuters y EFE reflejaron el encarcelamiento del joven artista. El caso de Otero Alcántara ha tenido, además, una notable presencia en las redes sociales.