Denuncian violencia policial contra periodista de Baracoa

El activista y reportero independiente Yoel Acosta Gámez fue víctima de violencia policial por parte de agentes de Baracoa, provincia de Guantánamo, según denunció su esposa a Radio Televisión Martí.

Alisanna Lores Furones, esposa del periodista, denunció en un video enviado a nuestra redacción que "le dieron una golpiza dos oficiales" cuando su esposo acudió a la unidad policial en obediencia a una citación.

Lores Furones dijo que al periodista le están haciendo una acusación por el delito de desobediencia.

"Dicen que, como él no se presentó cuando vinieron a citarlo verbalmente, le están haciendo una acusación ahora de desobediencia", declaró la mujer.

Poco antes de este incidente, Acosta concedió una entrevista a Radio Martí en la que se refirió a las investigaciones policiales por unos carteles antigubernamentales que pintaron en Bermejal, Baracoa.

Las pintadas exigían el cese de los apagones y el de la dictadura. Algunos de los mensajes de los carteles eran: "5 días sin corriente" y "Abajo Díaz-Canel", explicó.



"Se presentaron acá en mi vivienda dos esbirros de la policía uniformada, quienes me dicen que habían venido a buscarme detenido y cuando le pregunto el porqué y bajo qué delito vienen a buscarme o qué delito me imponen, para ellos llevarme detenido, me dicen que ellos no tenían que decirme eso", relató el opositor.

Debido a la respuesta de los represores, Acosta Gámez decidió no ir a dónde lo iban a trasladar, sin embargo, los agentes lo amenazaron con que sería procesado por el delito de desobediencia.



"Me preguntaron si iría o no y yo le dije que no iba y que, si hoy me daba por ir, iba a ir sin ellos, que puedo ir solo, que no necesitaba que nadie me llevara a ningún lugar", aseguró el reportero de ADNCuba.



Los agentes le advirtieron que lo estarían esperando y le afirmaron que ellos "solo cumplían órdenes de su jefe".

La semana pasada Acosta Gámez denunció que fue detenido en Baracoa por el jefe de enfrentamiento del Ministerio del Interior y que fue advertido que, de no salir del país definitivamente, sería procesado por violar el artículo 143 del Código Penal recién aprobado.

“Esto ocurrió el viernes en plena vía pública, cuando en la calle Martí fui detenido por este oficial de la Seguridad del Estado, el Mayor. Yasiel Medina Hinojosa, quien es el jefe de enfrentamiento a la oposición acá en Baracoa, que junto a otro policía me condujo hacia la Delegación del Ministerio del Interior. Cuando llegué a ese lugar me interrogaron Yasiel y otro oficial de apellido Moreira, quien vive en el municipio de Imías (...)En el interrogatorio, tratan primeramente de intimidarme con amenazas de que sería llevado para prisión, y que yo no podía seguir realizando mi labor como periodista independiente. Allí me reiteraron que sería encarcelado si continúo con esa labor, me dijeron que con el nuevo código penal me pueden sancionar hasta 10 años de privación de libertad. También me hicieron una carta de advertencia y, luego de eso, me propone que me exilie del país", relató a Radio Televisión Martí.

"No me dan otra opción o me exilio o soy llevado a la cárcel, incluso me dijeron que ellos podían hacer los trámites pertinentes para ayudarme a abandonar el país, que ellos podían extender su mano y que se podría hacer más fácil”, contó entonces el comunicador.