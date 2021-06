Yoe Suárez, quien reveló en reportaje método de tortura de la policía, fue detenido temporalmente

El periodista cubano Yoel Suárez Fernández (Yoe Suárez) fue detenido temporalmente este jueves.

Suárez informó en Facebook, horas después de su detención, que había sido liberado y que daría testimonio de lo sucedido más adelante.

En declaraciones a Radio Televisión Martí su esposa la periodista María Antonieta Colunga ofreció detalles de la detención.

"Primero vinieron sobre la nueve y tanto casi diez de la mañana. Los dos oficiales de la seguridad que vinieron le pidieron que los acompañara, pero no traían ninguna orden de arresto ni ninguna citación, nada por escrito. Yoe les dijo que si no traían ningún documento oficial, él no los iba a acompañar. El oficial de la seguridad que es el mismo que lo ha interrogado en ocasiones anteriores su nombre o como se hace llamar es “Jonathan” le dijo que 'bueno, que esa postura de él era una postura de resistencia' y Yoe le explicó que no, que él estaba dispuesto a acompañarlo siempre que ellos tuvieran una citación o una orden de arresto, que básicamente era lo que venían a hacer acá a la casa, a llevárselo a él", declaró Colunga.

"Los oficiales se retiraron y a la hora de ese incidente, regresaron especialmente con una citación, un poco ambigua porque solo dice PNR Playa y realmente en el municipio Playa hay muchísimas estaciones policiales. Uno no sabe ni siquiera en cuál será que deba estar, pero bueno ya esta citación sí traía su nombre, su carné de identidad, la dirección de la casa, todo muy mal escrito como con un plumón o algo así. Yoe decidió no hacer resistencia porque realmente estábamos nosotros solos acá en la casa con el niño", agregó la esposa.

Una nota del centro legal Cubalex, donde se informaba del arresto de Suárez, recuerda que el periodista es fuertemente hostigado por su trabajo en la prensa, que le ha merecido los Premios de Reportajes de la Editorial Hypermedia en 2017 y 2018 y publicaciones en importantes medios como Newsweek, Vice, Univisión, El Español y El Espectador.

"Este acoso ha aumentado luego de que publicara recientemente un reportaje sobre uno de los métodos de tortura de la policía contra quienes disienten", indica la organización.

De hecho Suárez denunció en un artículo para Diario de Cuba el método patrulla-horno, como "una tortura usual del castrismo en la última década" y que consiste en "retener por una hora o más, en vehículos herméticamente cerrados, muchas veces bajo el sol, a personas incómodas para el régimen".

"Aprovechando el clima húmedo y abrasador de Cuba, en un espacio recubierto de metal, el método patrulla-horno puede provocar sensación de asfixia, desmayos, irritación cutánea, vómitos, deshidratación, etc. El uso, inclusive, de compuestos químicos está documentado", denunció el reportero.

En abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares de protección a favor del periodista.

La entidad que vela y defiende los derechos humanos en la región considera que Suárez, nacido en La Habana en 1990, "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable".

El autor de La otra isla, Charles en el mosaico, El soplo del demonio. Violencia y pandillerismo en La Habana y Espectros es objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones y detenciones por parte de agentes estatales, presuntamente como resultado de su labor como periodista independiente y escritor, asegura el CIDH.