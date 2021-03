"Tienes que pensar en tu niño y en tu familia": régimen amenaza a reconocido escritor y periodista cubano

El escritor y periodista independiente cubano Yoe Suárez fue citado por las autoridades castristas este viernes, específicamente, por el nuevo Jefe de Sector Policial de Miramar.

El joven denunció a Radio Televisión Martí que la estrategia de citar e interrogar a los periodistas y activistas cubanos busca "desgastar a los que piensan diferente".

"Fue en la estación policial que está en 110 y Avenida 3ra en Miramar. Fue efectivamente con el capitán, un señor que se hace llamar Capitán Piñeiro, de la Policía Nacional Revolucionaria. Fueron 35 minutos el tiempo que pasé allí en una oficina del segundo piso. Este señor me dice que él es el nuevo jefe de sector que viene a sustituir al antiguo, al capitán Durán", dijo Suárez, nacido en La Habana en 1990.

En el interrogatorio el oficial de la policía le preguntó sobre su vida personal y laboral: "las preguntas fueron más o menos las mismas que esas del año pasado: ¿Con quién convivo?; ¿Qué hace?; Si estas personas están vinculadas laboralmente o no?; el teléfono de mi casa, si tengo familia en el exterior; ¿Qué hacen?; sus nombres; Si he viajado a verlos alguna vez; ¿Qué yo hago? O sea, si trabajo, si estoy "vinculado" laboralmente. Yo le expliqué qué bueno que yo soy escritor, o sea que escribo, y no me preguntó para dónde. Yo entiendo. Ellos lo saben, que están conectados con los órganos de la Seguridad del Estado y lo saben. Le hice saber que el año pasado tuve un interrogatorio precisamente igual a éste. Bueno me dio argumentos de por qué esto no era un interrogatorio sino una entrevista".

El autor de La otra isla, Charles en el mosaico, El soplo del demonio. Violencia y pandillerismo en La Habana y Espectros, entre otros asegura que el oficial le preguntó si había tenido algún encuentro con un funcionario público.

"Le dije que no. Entonces fue más directo y me preguntó si con los compañeros de la CI, la contrainteligencia, así los llamó. Yo le dije que sí que me han citado en varias ocasiones que "por qué me han citado" me preguntó él. Y bueno, le expliqué que por mi trabajo o por lo que escribo y por lo que publico en redes sociales, porque soy muy crítico con el estado de cosas en Cuba", agregó Suárez.

El periodista detalló que el oficial le “aconsejó” con que pensara lo que dice y publica en contra el régimen en sus redes sociales porque podría enfrentar “consecuencias”.

“El (agente) me dijo que en la Constitución el Código Penal está muy bien definido lo que se puede y lo que no se puede hacer”, dijo el periodista quien además denunció que el agente le recomendó “revisar (la Constitución) para que sepa lo que se permite o no en Cuba”.

“Tú decides, tú eres mayor de edad, pero tienes que pensar en tu niño y en tu familia”, le dijo el oficial a Suárez en modo de advertencia por sus comentarios en redes socieales y su trabajo periodístico, que le ha merecido los Premios de Reportajes de la Editorial Hypermedia en 2017 y 2018 y publicaciones en importantes medios como Newsweek, Vice, Univisión, El Español y El Espectador.

El comunicador piensa que las amenazas y este tipo de interrogatorios son para desgastar a los opositores y lograr que con amenazas paren de hacer su trabajo o cualquier cosa que incomode a la dictadura.

Suárez señaló que el oficial no fue claro explicando “la consecuencias” a las que puede ser víctima. Sin embargo, aseguró que tiene la certeza de que se refiere a las técnicas represivas de la dictadura como que "una patrulla esté afuera de tu casa y estés en detención domiciliaria durante horas" o detención en la vía pública".