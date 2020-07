Denuncian detención de periodista cubano condenado por espionaje

El ex periodista del diario Granma, José Antonio Torres, quien fuera condenado en 2011 a 14 años de prisión por espionaje, fue detenido en la madrugada del miércoles, según denunció el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer​.

Desde su cuenta en Twitter el opositor informó sobre el arresto del comunicador y explicó que todo ocurrió a las 12:35 am, cuando el periodista y preso político en libertad condicional salía de la sede de la UNPACU.

Ferrer no ofreció más detalles de la visita de Torres a su vivienda que sirve como sede a la organización opositora.

"El cerco contra nuestra Sede Nacional cumple 18 días y es las 24 horas del día", denunció Ferrer.

El mes pasado Torres concedió una extensa entrevista a Radio Televisión Martí donde precisamente denunció las detenciones arbitrarias del régimen: "Detener y citar a las voces contestatarias se ha convertido en el centro de un espectáculo público sin riendas, ni fundamento, que debe ser frenado con determinación y con urgencia".

"Seis años, nueve meses y 19 días tras las rejas me convierten en la prueba que una cosa dicen los hechos y otra los intereses políticos. Incluso con el análisis de mi caso, Cuba tiene la posibilidad de revisarse individualmente en el espejo de sus presos políticos, categoría que sus dirigentes han jurado no existe, pero sus secuelas lastran la democracia y anulan el estado de derecho de las víctimas y sus familias. De ahí que para confiar en la dudosa honestidad de nuestras autoridades no basta con la crítica; resulta indispensable que el mundo acerque la lupa de la justicia para desarmar los abusos contra la libertad de palabra, que sólo genera insatisfacción y pesimismo, inseguridad y desigualdad, desaliento y protesta masiva", alertó el periodista con una carrera de 20 años en la prensa oficialista como corresponsal de la Agencia de Información Nacional (AIN), el periódico Sierra Maestra, Granma y como directivo del canal provincial Tele Turquino.

Torres fue arrestado en febrero de 2011, poco después de publicar un reportaje sobre la deficiente gestión por parte de las autoridades en la construcción de un acueducto para Santiago, una provincia donde la escasez de agua es crónica. El supervisor del proyecto era el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.



Ese trabajo periodístico fue elogiado por el gobernante Raúl Castro, con un comentario escrito donde lo citaba como un ejemplo de examen y crítica para la prensa del Partido Comunista.