'Demasiadas señales' de otra crisis de combustible en Cuba

En las redes sociales circulan cada vez más comentarios sobre una nueva crisis del transporte urbano en La Habana por la escasez de combustible, que parece haber causado también el cierre provisional de centros turísticos como María La Gorda, en Pinar del Río.

Después que una cuenta de Twitter bajo la firma de @Kmilo anunciara el cierre de las instalaciones de María la Gorda, radiotelevisionmarti.com llamó al número del centro turístico pinareño que aparece en internet.

A la pregunta de si estaban haciendo reservaciones para dentro de dos semanas, la persona que respondió el teléfono dijo que por lo menos en un mes o mes y medio no habría nada disponible.

Un mensaje publicado el miércoles por @cesarss86 y compartido por la periodista Luz Escobar, del diario digital 14ymedio, dice: “El transporte está colapsado, son las 8:00 am, las personas han madrugado en esta parada esperando la 222, la cola del P14 dobla la esquina y avanza media cuadra. ¿Cómo avanzará un país que no puede moverse?”

En otro, bajo la etiqueta “#LaCosaEstáFea”, la reportera comenta la situación refiriéndose a las declaraciones de la prensa oficial sobre planes de ahorro.

“Y ahora en el Ntv [Noticiero Nacional de Televisión] hablan de ómnibus ‘híbridos’ con energía renovable que pueden ahorrar al país 1 millón de litros de combustible en un año. Dicen que la ‘agresividad’ del imperio impide la llegada de combustible a #Cuba y que esta puede ser una alternativa”.

Sí que está fea, comenta a su vez la economista disidente Martha Beatriz Roque.

“Donde quiera que vas hay un incremento de la desidia gubernamental y menos de todo. Los ómnibus que habían aumentado en número ahora decrecen en viajes. Esta es #Cuba”, escribe Roque.

Una foto que Sandra Madiedo Ruiz atribuye en su tweet –también compartido por Escobar-- a Rafael Martínez, muestra una muchedumbre que inunda una parada de ómnibus. “¡Parada de la 400! Me acordé de la 58! !Alaba'o!”

Alguien que se identifica como estudiante de Medicina y firma @Marcos_GEED, se suma a los comentarios: “Una hora para salir del [Hospital] Calixto [García], 5 horas para coger la A40. #VamosPorMas”. Antes ya había escrito: “¿¡Pero qué demonios está pasando con las guaguas!?”

La periodista de 14ymedio relata los casos de personas que no pudieron llegar a su destino en espera de alguna ruta de ómnibus urbano, según oyó contar en una reunión de padres.

“Una madre explica que hoy su hija no pudo ir a la escuela porque la guagua no pasó”, escribe Escobar. “Dice que estuvo en la parada como todos los días a las 6 de la mañana, porque vive en Los Pinos, la escuela está en Nuevo Vedado, municipio Plaza. ‘A las 10:00 am todavía no había podido montarme en ninguna guagua, viré para la casa y dejé a la niña con su abuela y salí caminando para el trabajo, ca-mi-nan-do desde Los Pinos...’, dijo. Asegura que ni siquiera con dinero para tomar un carro pudo moverse”.

Al pie de otro mensaje donde la reportera menciona el caso de una amiga cuyo hijo ahora tiene que madrugar para poder llegar temprano, porque esta semana le quitaron el transporte que tenían, alguien que firma @Roberto19934 dice: “Mi suegra llegó ahora mismo de la calle y me hizo una historia parecida”.

La escritora Regina Coyula también puso su granito de arena.

“Que el transporte está malo no es noticia; pero que en una hora 10 minutos pasaran siete ómnibus que me servían (cuatro de la 69 y tres de la 179) y NINGUNO parara, y luego llegara una 69 misteriosamente semivacía, y que en todo ese tiempo no pasara ninguna 27, algo dice de cómo anda el transporte”.

De hecho, el primer tema abordado este miércoles por la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, en su ya tradicional cafecito informativo Ventana 14, fue la difícil situación del transporte público en La Habana.