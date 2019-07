Colas hasta de tres cuadras para la gasolina en Cuba

Los problemas en el abastecimiento de gasolina en varios servicentros de la capital han generado colas interminables y malestar entre los usuarios.

Rafael Alba Macías, chofer de taxi particular, en conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí describió así la situación: “Verdaderamente no hay gasolina ya. Las colas del combustible, no hay, los CUPETS mayormente están casi todos cerrados”.

Varios medios de prensa sobre temas cubanos han hablado de la crisis con la gasolina, también lo han hecho muchos a través de las redes sociales.

Alba Macías explica que este problema afecta aún más a los que como él se ganan el sustento con el transporte de pasajeros, pues necesitan la gasolina para mover pasajeros e ingresar el dinero para pagar sus licencias de trabajador por cuenta propia.

“Si no trabajamos tampoco podemos pagar la patente que se me impone por el trabajo mensual”, dijo el botero.

Recientemente a raíz de la ola de apagones que afecta a varias provincias de Cuba,el ministro de Energía y Minas, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible, al menos con el necesario para la generación eléctrica.

En Santiago de Cuba también la gasolina está en falta, según dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado, Leonardo Pérez.

“Uno va a los servicentros y no encuentra el combustible. Aquí en Santiago de Cuba hay colas inmensas que inclusive he tenido que llevar mi vehículo empujando porque cuando he llegado a un servicentro no ha habido combustible o corriente”, dijo el chofer.

El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que este jueves en la noche, las colas eran inmensas en las gasolineras de La Víbora y el Cerro.

“Los CUPETS estaban extremadamente abarrotados. Eran las 11 de la noche y la cola era extremadamente larga, tendría alrededor de tres cuadras”, dijo Turró.

Al afectar la falta de combustible al sector estatal, se desarticula también la red de gasolina en el mercado negro con la que muchos choferes se abastecen, dijo el periodista.