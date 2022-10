Dan pase a preso político José Díaz Silva para que gestione salida del país: "No puedo caminar por Cuba ya"

Las autoridades cubanas otorgaron un pase de 24 horas al preso político Jose Díaz Silva para que gestione su salida del país, tras informale que sobre él pesan dos peticiones fiscales de 7 y 12 años de cárcel.



Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, quien desde este martes se encuentra en su vivienda, en La Habana, denunció la situación a Radio Martí.

El preso político explicó que fue trasladado en la tarde del martes al Hospital Hospital Clínico Quirúrgico "Dr. Salvador Allende", conocido como La Covadonga, donde un médico le hizo un ultrasonido de los riñones, le practicó un examen general y le indicó un tratamiento para su dolencia.

Allí le explicaron que estaría de pase de prisión hasta este miércoles en la tarde.

"Ellos dicen que a mí no me van a soltar nunca de la prisión, que yo tengo que irme del país. Ellos me traen a mí, me dan el pase ese, para que yo gestione (en la Embajada de EEUU) una entrevista, para que yo trate de sacar una visa", señaló el opositor.

Según el preso político, agentes de la Seguridad del Estado lo visitaban seguido en la cárcel para presionarlo con irse del país a cambio de su libertad. Le decían que "iban a darme la oportunidad de que yo me fuera, porque tengo 62 años y que me voy a morir ahí en la prisión".

Esta vez, Díaz Silva les contestó que intentaría hacer los trámites para salir del país. "Yo no puedo caminar por Cuba ya", lamentó el activista.

El juicio al líder opositor José Díaz Silva, programado para el próximo 6 de octubre, ha sido suspendido, según comunicó la abogada del caso a su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel.

"El día 30, la abogada me llama por teléfono y me dice que el juicio fue suspendido, que no le dieron los motivos, solamente le dijeron en el tribunal que el juicio estaba suspendido”, dijo Esquivel este lunes a Radio Martí.

Díaz Silva fue detenido en marzo pasado, después de que el régimen le revocara una sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de "amenaza", que cumple en estos momentos en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El régimen cubano utiliza el exilio forzado para silenciar a la oposición, los activistas de derechos humanos, la prensa independiente y otros miembros de la sociedad civil que han expresado su desacuerdo con las políticas estatales. Esta práctica ha sido denunciada en más de una ocasión por Amnistía Internacional y el gobierno estadounidense.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)