Suspenden juicio al opositor José Díaz Silva previsto para el 6 de octubre

El juicio al líder opositor José Díaz Silva, programado para el próximo 6 de octubre, ha sido suspendido, según comunicó la abogada del caso a su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel.



Esquivel dijo este lunes a Radio Martí que la noticia de que el juicio se celebraría el día seis le había llegado a través de la abogada del opositor.



“El 28 de septiembre, la abogada me manda un mensaje por WhatsApp donde me informa que el día 6 se este mes de octubre era el juicio. Al otro día, Silva me llama y yo le digo, y él me dice que a él no le han informado nada", detalló la activista.



Dos días después, recibió una llamada de la abogada de su esposo con otra información.

"El día 30, la abogada me llama por teléfono y me dice que el juicio fue suspendido, que no le dieron los motivos, solamente le dijeron en el tribunal que el juicio estaba suspendido”.

“Ella me pregunta si Silva estaba bien, que qué estaba pasando, que ella no sabe nada…”, añadió la Dama de Blanco.

De acuerdo con Esquivel, su esposo aún no sabe que el juicio fue suspendido.



"Hoy yo espero que él me llame, y yo decirle a Silva, […] que el juicio no va a ser el jueves” declaró la mujer, agregando que la abogada no le dijo si la suspensión era “hasta nuevo aviso, ni nada”.



José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue detenido el pasado marzo tras serle revocada su sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento, por el cargo de "amenaza".



En la vista oral, que acaba de ser suspendida, se le juzgaría bajo el cargo de “atentado”, acusado de una supuesta agresión a un agente policial y con una petición fiscal de 7 años de cárcel.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)