Díaz Silva pasó 7 días castigado en prisión, y sin que saber por qué, denuncia su esposa

Siete días acaba de pasar el coordinador de la organización Opositores por una Nueva República (MONR), José Díaz Silva, castigado en prisión, sin derecho a llamar por teléfono a sus familiares y con restricción para tomar el sol en el patio del Combinado del Este.

El opositor lo informó a su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel, a través de una comunicación telefónica.

La Dama de Blanco relató a Radio Martí que este miércoles se personó en el centro penitenciario para entrevistarse con un oficial con el propósito de conocer la fecha de la próxima visita de Díaz Silva y, además, llevarle algunos medicamentos.

“No me dijo por qué fue castigado, solamente que se presentó allí en la puerta de la galera de él un teniente coronel y le preguntó que si tenía alguna preocupación y Silva le dijo eso: ‘hace siete días que no me sacan al sol y siete días que no me dejan llamar por teléfono’, y entonces (el oficial) le dijo al guardia ‘sácalo al sol y dele el teléfono’·

Según Esquivel, recién salía de la prisión Combinado del Sur, donde fue entrevistada por “Kindelán, uno de los que quiso darle golpe (a Silva) aquel día que no quiso quitarse la ropa para salir a la visita, aquella de 30 minutos, y entonces me dijo que aún no tiene programada la visita, pero debe ser del 18 al 21”.

La esposa de Díaz Silva denunció que no aceptaron pasarle los medicamentos que le había llevado al líder opositor, vitaminas, analgésicos y otra para los problemas que el prisionero político presenta en la cervical, pero, en sus propias palabras, no fue sólo a Díaz Silva, pues la enfermera del penal le comunicó la misma restricción a todos los familiares presentes.

Esquivel concluyó desmintiendo al personal de salud de la cárcel que, según dijo, informaron a los presentes que, si los reclusos necesitaban algún medicamento, “ellos se los daban, y eso es mentira”, afirmó la opositora.

José Díaz Silva fue trasladado para la prisión de máxima seguridad el 2 de abril, luego de que se le revocara la sentencia que había emitido en su contra, en septiembre de 2021, el Tribunal Municipal de Boyeros, de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el presunto delito de “amenaza”.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)